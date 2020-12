Audi R8 Panther Edition, 30 esemplari destinati agli USA

Audi ha deciso di realizzare un’inedita limited edition della sua supercar R8. Parliamo di una produzione limitata a soli 30 esemplari dell’Audi R8 Panther Edition, destinati esclusivamente al mercato degli Stati Uniti.

Grande cura nei dettagli

La casa automobilistica dei quattro anelli ha portato a termine la creazione di una versione del tutto particolare, caratterizzata principalmente dall’inedita colorazione Panther Black Crystal. Oltre alla vernice nera effetto cristallo, la vettura si contraddistingue per la presenza di esclusivi cerchi da 20 pollici in nero opaco in cui non passano inosservato le finiture rosse. Presenti anche i performanti pneumatici Michelin Pilot Sport 4 S.

Non a caso anche all’interno viene proposta la medesima alternanza cromatica, con pelle Nappa Crimson Red utilizzata per i sedili, e le cuciture rosse che creano un vero e proprio contrasto con la plancia realizzata in pelle Nappa nera. Non mancano i dettagli sull’abitacolo grazie all’impianto Hi-fi firmato Bang & Olufsen dotato di 13 altoparlanti da 550 watt, rivestimenti in alcantara su volante e sul pomello del cambio automatico.

Motore V10 e trazione posteriore

La nuova creazione speciale di casa Audi vede inoltre particolari attenzioni dal punto di vista tecnico. L’R8 RWD Panther Edition si basa sulla R8 a trazione posteriore, dunque con il suo V10 aspirato da 5,2 litri è in grado di produrre 532 CV e 540 Nm di coppia. La vettura è in grado di scattare da 0 a 100 km/h da ferma in 3,6 secondi, con una una velocità massima di 323 km/h.

Per quanto riguarda i prezzi di listini dovrebbero aggirarsi intorno ai 151.000 euro. Dunque per portare a casa uno dei 30 esemplari sono necessari circa 33 mila euro in più di dell’Audi R8 RWD standard. Ribadiamo che la limited edition sarà destinata solamente agli Stati Uniti.