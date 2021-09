Audi RS Q e-tron, il prototipo della Dakar 2022 affronta i test in Marocco

Audi si prepara alla Dakar 2022 continuando i test del suo prototipo Audi RS Q e-tron a zero emissioni. Non a caso, le condizioni ambientali del Marocco hanno messo a dura prova il prototipo, con il termometro che è salito oltre i 40 °C. Ad ostacolare i test non sono mancate tempeste di sabbia.

Nel dettaglio, Audi RS Q e-tron è dotata di tre propulsori elettrici derivati dalla monoposto Audi e-tron FE07 di Formula E: due MGU (Motor Generator Unit) si occupano della trazione, mentre una terza agisce come generatore per contribuire alla ricarica della batteria ad alto voltaggio.

Audi RS Q e-tron..

Dopo il test di Saragozza volevamo approfondire proprio questo aspetto. Abbiamo apportato alcune modifiche alla vettura così che pilota e navigatore avessero più spazio a disposizione all’interno dell’abitacolo e potessero comunicare meglio. I feedback sono stati positivi, ha dichiarato Andreas Roos Project Manager Dakar di Audi Sport.

In seguito ai test effettuati in Germania e Spagna, il team di Audi Sport si è dunque spostato verso il Marocco dove il prototipo ha affrontato deserto e dune di sabbia con tutti e tre gli equipaggi ufficiali che affronteranno il rally raid più duro al mondo. Secondo quanto diffuso, le alte temperature hanno permesso di verificare la gestione termica dell’accumulatore e, nonostante le condizioni inevitabilmente difficili, la batteria dell’Audi RS Q e-tron non ha avuto problemi di funzionamento.

Ci aspettiamo temperature più basse alla Dakar ma abbiamo comunque voluto portare la vettura al limite. I componenti come le MGU non sono progettati per un utilizzo costante a oltre 40°C e lo stesso dicasi per la trasmissione e i powertrain. Ci siamo spinti oltre la nostra comfort zone e le informazioni raccolte saranno fondamentali per il futuro.

Non dimentichiamo che il prototipo dispone anche di un range extender che permette di alimentare la batteria durante la marcia; un quattro cilindri TFSI derivato dal DTM, il Campionato Tedesco Turismo.