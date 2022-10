L’argomento sta diventando sempre più chiacchierato e ovviamente studiato dai ricercatori: dare vita a un sistema che, grazie a speciali filtri da applicare alle nostre automobili, sia in grado di ripulire l’aria da alcune particelle inquinanti, come la CO2 nel caso del progetto olandese ZEM, o anche il PM10, a giudicare dalle intenzioni di Audi. Di per sé la sigla “PM10” sta a indicare semplicemente le dimensioni della particella – 10 micrometri – che può essere “mangiata” dal filtro installato sull’auto: il progetto è stato portato avanti da Audi in collaborazione con Mann+Hummel ed è stato presentato qualche giorno fa al Greentech Festival di Londa con il nome di Audi Urban Purifier.

Il nome sarà pure un po’ altisonante, ma la sostanza è proprio quella: l’inquinamento delle grandi città è dovuto a tanti diversi fattori e i gas inquinanti emessi dai tubi di scarico dei veicoli endotermici sono solo uno di questi. La decisione di utilizzare un filtro in grado di ripulire l’aria dal PM10 assicura il filtraggio di altre particelle dannose per la nostra salute, come la polvere di ferodo delle pastiglie dei freni o le microparticelle di pneumatici che si consumano durante l’utilizzo, che secondo alcune statistiche rappresentano in realtà una gran quantità delle polveri sottili, addirittura l’85%.

Audi ha posizionato lo speciale filtro nella parte frontale di una delle sue Audi e-tron, quasi come fosse un radiatore aggiuntivo – lo potete vedere bene nell’immagine che vi riportiamo: come un aspirapolvere, durante il movimento dell’auto il filtro risucchia l’aria e blocca tutte le particelle che è in grado di bloccare (se sono più piccole del PM10, come per esempio il PM2.5, passeranno indisturbate) e di fatto la ripulisce. Secondo quanto afferma Audi, ad oggi la e-tron dotata di filtro anti CO2 e PM10 avrebbe percorso 50.000 km senza mostrare alcun segno di fastidio dato dalla presenza del suddetto filtro: Audi Urban Purifier è in grado di assorbire la CO2 del veicolo che ci sta davanti quando siamo fermi nel traffico, fino all’equivalente di quasi 15 kg di CO2 (dopodiché sarà necessaria la sostituzione del filtro, intervento già previsto nella routine di manutenzione Audi).

Quella che oggi è una notizia data con curioso interesse, in pochi anni potrebbe diventare un obbligo per tutti: i filtri anti CO2 come Audi Urban Purifier potrebbero diventare di serie sulle nuove auto, anche se sarebbe interessante se Audi andasse più nel dettaglio sulla gestione dei filtri pieni di CO2 e PM10 rimossi dalle auto appena tagliandate, su come avverrà il riciclo e la pulizia per evitare che le sostanze dannose rientrino nell’ambiente.