Auto elettriche: autonomia triplicata dal 2013

Il Dipartimento dell'Energia degli Stati Uniti (DoE) ha pubblicato nuovi dati sull'autonomia delle auto elettriche vendute negli USA dal 2011 al 2024. L'analisi mostra che in 13 anni l'autonomia media delle vetture a batteria è quadruplicata, passando da 109 a 455 km. Questo notevole incremento dell'autonomia riflette i rapidi progressi tecnologici nel settore delle auto elettriche. Nel 2011, modelli come la Nissan Leaf offrivano appena 175 km di autonomia dichiarata. Oggi, invece, molte vetture elettriche superano facilmente i 400 km con una singola carica.

Il trend di crescita è stato particolarmente marcato nell'ultimo decennio. Dal 2015 al 2024, l'autonomia media è più che triplicata, passando da 145 a 455 km. Solo nell'ultimo anno si è registrato un aumento di 21 km rispetto al 2023. Gli esperti ritengono che la crescita dell'autonomia possa rallentare nei prossimi anni, avendo già raggiunto livelli adeguati per la maggior parte degli automobilisti. La soglia delle 300 miglia (483 km) è considerata sufficiente per l'uso quotidiano.

Attualmente, il primato di autonomia (in America) appartiene alla berlina americana Lucid Air, con 830 km dichiarati. Questo modello non è però commercializzato in Europa. L'aumento dell'autonomia rappresenta un fattore chiave per l'adozione di massa dei veicoli elettrici, riducendo l'ansia da ricarica e rendendo le auto a batteria sempre più competitive rispetto ai modelli tradizionali.