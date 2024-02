Elettrico e freddo vanno d'accordo? Chiedetelo a questo spazzaneve da 1000 kWh

Per la prima volta, la Norvegia ha impiegato un camion elettrico con una batteria da 1.000 kWh per spazzare via la pesante neve dai passi montani; l'Amministrazione norvegese delle strade pubbliche ha testato il camion elettrico come spazzaneve lungo l'autostrada E6, proprio sopra la panoramica ma impegnativa catena montuosa di Dovrefjell. Questa settimana ha rimosso una massiccia quantità di neve, generando un ottimismo riguardo all'utilizzo dei veicoli elettrici per mantenere sotto controllo le strade durante l'inverno.

Nonostante una lunga giornata tra nevicate leggere e forti raffiche di vento, con temperature sotto lo zero, la batteria del camion è scesa solo dal 90% al 28%; questo è avvenuto a fronte di quasi nove ore di viaggio, consumando 182 kWh per 100 km. La motrice sperimentale a Dovrefjell è il primo camion elettrico al mondo ad avere una batteria da 1000 kWh. L'azienda svizzera Designwerk Technologies AG ha costruito il camion elettrico utilizzando il telaio di un Volvo FH; ha un'autonomia di 97 km con un carico di 50 tonnellate, mentre il peso totale è di 21,6 tonnellate.

Il test sulla E6 di Dovrefjell è solo una parte del più ampio piano norvegese per valutare l'efficacia degli aratri elettrici in inverno. Questo è il secondo tentativo: il primo è stato nel 2021, quando una pala gommata elettrica è stata utilizzata per spazzare i marciapiedi e le piste ciclabili a Trondheim, ma la capacità della batteria non era sufficiente.

Anche l'Amministrazione stradale svedese sta agendo, testando l'aratura a emissioni zero in alcune zone. A Sandejord, gli aratri elettrici sono già una vista comune poiché si sono dimostrati efficaci.