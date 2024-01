Auto elettriche sui traghetti solo se la batteria è quasi scarica

Corsica Linea, una delle aziende attive nei servizi di trasporto tra Marsiglia e l'isola a nord della Sardegna, ha introdotto una nuova regola per coloro che intendono imbarcare veicoli elettrici sui suoi traghetti: i conducenti sono tenuti ad avere una carica della batteria non superiore al 30%.

Questa decisione potrebbe essere una diretta conseguenza all'incidente della scorsa estate che ha coinvolto il cargo Fremantle Highway al largo delle coste olandesi, o potrebbe derivare da ulteriori problematiche riscontrate dagli armatori nel trasporto di auto elettriche. Una regola che tuttavia non sorprende, dal momento che anche i costruttori spediscono le proprie auto sulle "nave bisarca" con una percentuale di batteria limitata.

Diverse compagnie, come la norvegese Uecc, hanno stabilito intervalli di carica accettabili, ad esempio tra il 20% e il 50%, basandosi su studi che indicano una maggiore stabilità chimica delle celle con cariche inferiori al 50%. Al contrario, Havila Kystruten, un'altra compagnia norvegese, ha vietato completamente il carico di veicoli ricaricabili, mentre Irish Ferries offre addirittura un servizio di ricarica a bordo, evidenziando la mancanza di regolamentazioni uniformi nel settore.

Queste restrizioni hanno l'obiettivo di ridurre il rischio di incidenti, sebbene le statistiche dimostrino che il rischio di incendio di un veicolo elettrico non sia significativamente diverso da quello di un veicolo tradizionale. Tuttavia, mentre i mezzi a combustione possono essere estinti con sistemi attuali, i veicoli elettrici richiedono dispositivi di protezione specializzati, soprattutto nelle stive delle navi, dove vengono collocati in spazi limitati.

Un aspetto cruciale per il futuro, soprattutto con l'aumento del numero di veicoli elettrici in circolazione, è la lunghezza della tratta. Mentre i rischi possono essere contenuti per viaggi inferiori a 45 minuti, per traversate più lunghe sarà essenziale stabilire regolamenti e avere una reale possibilità di ricarica al momento dello sbarco.