Ormai è l’ultimo giorno dell’edizione 2022 dell’Amazon Prime Day ovvero, per chi non lo sapesse, uno dei periodi più convenienti dell’anno per acquistare qualsiasi tipologia di prodotto online, per la casa, per la cura persona e ovviamente anche l’immancabile tech in ogni sua declinazione. L’edizione in corso è partita ieri con degli sconti da capogiro e sarà attiva solo fino a oggi 13 luglio, riuscendo a proporvi oltre 1 milione di super offerte in ogni campo, tra cui numerose bici elettriche di ottima qualità.

Dalle Nilo fino all’i-like e alle Modo Design, abbiamo deciso di proporvi alcune delle migliori bici elettriche in sconto in questi giorni, a prezzi davvero imbattibili. Trattandosi di offerte particolarmente valide sole per questi 2 giorni di super sconti, vi consigliamo di acquistare il prodotto perfetto per voi il prima possibile dato che non sappiamo quante siano le unità disponibili per il Prime Day.

i-Bike Fold

L’-Bike Fold è dotato di un ottimo telaio pieghevole con 3 punti di sgancio (manubrio, sella, telaio) che vi permette di ripiegare la bici in meno di 30 secondi. Una volta ripiegata, l’i-Fold occupa uno spazio ridotto e può essere custodita comodamente all’interno del bagagliaio dell’auto oppure riposta in ufficio sotto la scrivania. Inoltre è dotata di freni a disco che vi offrono una risposta immediata e più decisa rispetto ai tradizionali freni a V. Inoltre, la loro efficacia è indipendente dalle condizioni climatiche. In più è provvisto di un pratico display LED sul manubrio che, oltre a mostrare la carica residua della batteria, permette di scegliere fra tre livelli di assistenza per modulare, a seconda dello stile di utilizzo, la spinta del motore durante la pedalata.

i-Bike Orso

Anche in questo caso parliamo di una bici con telaio pieghevole e 3 punti di sgancio (manubrio, sella, telaio) he vi permette di ripiegare la bici in pochissimo tempo. Si tratta, però, di una fat bike che rappresenta un’evoluzione delle tradizionali mountain bike, pensate per arrivare laddove non riescono le MTB: la sezione maggiorata dello pneumatico consente un’aderenza assoluta, mentre la bassa pressione permette di muoversi su superfici morbide (come neve, fango o sabbia) o particolarmente sconnesse, come i greti dei fiumi o le traversine dei binari. Da non sottovalutare anche i cerchi in lega di magnesio, tra i metalli strutturali il magnesio può essere considerato quello più leggero. La sua bassa densità, unita a proprietà meccaniche molto interessanti permette di realizzare componenti leggeri e molto robusti.

Momo Design Venezia

La bici Moto Design Venezia ha un cambio a 6 rapporti perfetto affrontare anche i percorsi più impegnativi, pensato per permettervi di selezionare la marcia più adeguata in ogni circostanza. Il display LED sul manubrio, oltre a mostrare la carica residua della batteria, permette di scegliere fra tre livelli di assistenza per modulare, a seconda dello stile di utilizzo, la spinta del motore durante la pedalata. Non meno importanti, le luci LED anteriori e posteriori per garantire massima visibilità soprattutto in condizione di luce scarsa, attivabili con la semplice pressione di un tasto.

Nilox, E-Bike X6 National Geographic

Nilox si unisce a National Geographic in un progetto dedicato alla mobilità sostenibile, creando una gamma di veicoli unici, dedicati ai veri esploratori, urbani e non. Nilox X6 National Geographic è la prima mountain bike a pedalata assistita di Nilox e vi permetterà una guida stabile su ogni tipo di terreno, grazie alla sua versatilità e praticità. Dispone di un ottimo motore Brushless High Speed 250 W, una batteria removibile 36 V e un comodo display LCD.

