Il mondo è bello perché è vario dice un detto popolare e vista la grande varietà di climi sul pianeta, a volte ci troviamo davanti a dei mezzi di trasporto assolutamente unici nati dalla necessità e dall’ingegno: la storia di oggi ci arriva dal Canada, paese molto nevoso e che presenta quindi non poche difficoltà negli spostamenti invernali, specialmente se non si possiede un veicolo a trazione integrale dotato di gomme da neve. Anche in climi così rigidi c’è chi si affida comunque ad una e-bike, modificata appositamente per muoversi sulla neve senza difficoltà: è nata così la bici spazzaneve.

L’autore di questa particolare modifica si chiama Phil Marciniak, un tecnico riparatore di elettrodomestici che ha deciso di utilizzare una bicicletta a pedalata assistita di tipo “cargo”, quindi dotata di un grosso vano frontale per il carico di tutto quello che può servire per effettuare una riparazione o una consegna; Phil e l’amore per le biciclette elettriche ha dato vita anche a un’azienda specializzata proprio in e-bike, ma la modifica che ha dato vita alla prima bicicletta spazzaneve nasce da un istinto primordiale molto più basilare, la fame.

La voglia di cibo vietnamita ha spinto Phil a mettersi in strada nonostante le strade fossero coperte di neve e per farlo ha deciso di fissare due elementi in plastica disposti a spazzaneve, come gli sci di un principiante, così da spostare la neve ai lati delle ruote della bici in movimento: secondo Phil questa bicicletta è in grado di raggiungere la velocità massima di 20 km/h sulla neve, con i test più estremi condotti con ben 30 cm di neve fresca a terra.

Chissà che questo strano design non colga l’attenzione di qualche società di biciclette progettate per ciclisti “hardcore”, che non si fermano nemmeno davanti a un’abbondante nevicata; per scoprire tutti i dettagli su come è stata realizzata la bici spazzaneve vi rimandiamo al video caricato su Youtube dallo stesso Phil Marciniak.