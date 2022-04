BMW ha stretto un accordo con Here Technologies per la gestione della navigazione e per la fornitura di servizi di informazioni legati al traffico in tempo reale. Non a caso, Here Technologies si occuperà della gestione del Connected Navigation Services (CNS) presente su alcuni veicoli del marchio tedesco.

Siamo orgogliosi di essere stati scelti da BMW come provider del traffico a livello globale. Si tratta di un’importante tappa mentre continuiamo a migliorare Here Real-Time Traffic per contribuire a rendere la guida più sicura e confortevole per milioni di automobilisti in tutto il mondo, ha dichiarato Gino Ferru, vice-presidente senior e direttore generale EMEAR (Europa, Medio Oriente, Africa e Russia) di Here Technologies.

Non dimentichiamo, infatti, che la casa automobilistica di Monaco di Baviera utilizza Here Real-Time Traffic per offrire ai suoi utenti informazioni in tempo reale legate a condizioni stradali ed eventuali incidenti. Non mancano tra le informazioni fornite quelle sulla congestione stradale con dettagli relative alle singole corsie e su potenziali pericoli lungo la strada. Grazie ai dati forniti da Here, i possessori di un veicolo BMW possono ricevere importanti previsioni sulle condizioni del traffico e pianificare i viaggi tramite app My BMW prima di partire.

Fornire un tempo stimato di arrivo preciso basato sulle condizioni passate e future del traffico è una parte cruciale dell’esperienza di guida di oggi e del domani. Here Real-Time Traffic è un componente fondamentale del nostro portfolio complessivo di soluzioni nel settore automotive per servire il futuro della guida elettrica, connessa e automatizzata, ha aggiunto il vice-presidente senior e direttore generale EMEAR, Gino Ferru.

Cosi come dichiarato dalla stessa casa automobilistica, Here Real-Time Traffic è in grado di unire e analizzare tantissimi punti dati provenienti da un complesso insieme di fonti che includono anche i dati in alta qualità dei sensori dei veicoli di altri marchi automobilistici.