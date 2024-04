BMW fa un corso di guida che vi trasforma in agenti speciali

Conosciuto con il nome di BMW Security Vehicle Training, si tratta di un corso di guida specializzato destinato a padroneggiare le tecniche più sofisticate al volante di auto blindate, proprio come un vero agente segreto. Questo addestramento si rivela essere un'esperienza unica nel suo genere, disegnata per insegnare ai partecipanti come gestire situazioni di alto rischio e stress mentre si è alla guida di un veicolo blindato.

Non solo corsi di guida sportivi, BMW offre qualcosa che altri produttori non hanno

Sfide e scenari da film didiventano realtà in questi corsi, che sono strutturati in maniera tale da preparare gli autisti a situazioni estreme, insegnando loro non solo a salvaguardare la propria incolumità ma anche quella dei passeggeri. La metodologia di addestramento comprende un mix di teoria e pratica, con una forte enfasi sulla risposta ad attacchi improvvisi e sulla gestione di condizioni di guida complesse in sicurezza e con precisione.

I corsi si tengono in una località vicino a Berlino, occupando l'area di un’ex pista d'atterraggio militare adeguatamente rinnovata per accogliere le diverse attività pratiche. Il programma è articolato in due fasi: una iniziale di due giorni, focalizzata sulla base della fisica di guida e su tecniche avanzate, e la seconda, un corso avanzato di tre giorni, che eleva il livello delle sfide affrontate, esponendo gli autisti a scenari ancor più critici come fughe da situazioni di fuoco e imboscate notturne.

Un aspetto di particolare rilievo è che questi corsi danno la possibilità di esercitarsi con all'avanguardia: dalla BMW Serie 7 Protection alla sua variante elettrica, la BMW i7 Protection, fino alla BMW X5 Protection VR6. Tutti questi modelli sono equipaggiati per offrire massime performance e sicurezza, avendo motori potenti e corazzature capaci di resistere a impatti di proiettili ad alti livelli di protezione (VPAM 10).

Il costo dei corsi, sebbene non specificato nel dettaglio, si preannuncia come un investimento significativo. Tuttavia, le competenze e le esperienze maturate durante il BMW Security Vehicle Training possono rivelarsi inestimabili, potenzialmente salvavita in situazioni critiche. La visione di BMW è quella di non solo formare autisti capaci di proteggere sé stessi e i passeggeri, ma di elevare l'esperienza di guida a un nuovo livello di consapevolezza e controllo.