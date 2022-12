Il Motor Show di Essen è ormai alle porte e BMW, in occasione dell’ottimo palcoscenico, ha intenzione di presentare gli accessori M Performance per la nuova M2 e l’esclusiva M3 Touring. La gamma di accessori è stata originariamente introdotta in ottobre e questa particolare variante presenta un assortimento di componenti in plastica rinforzata con fibra di carbonio tra cui canard, calotte degli specchietti e cornici delle prese d’aria. Largo spazio anche all’abitacolo, con elementi in fibra di carbonio e rivestimenti in Alcantara.

Altri aggiornamenti includono un silenziatore M Performance Titanium, da appena 8 kg di peso: il silenziatore più leggero di sempre per la gamma BMW M. Oltre a ridurre il peso, consente al sei cilindri in linea biturbo da 3,0 litri e 453 CV di produrre una “melodia invidiabile”. Le novità non saranno limitate ai modelli più recenti, ma si prevede un ricco assortimento di accessori anche per la M135i xDrive, come ad esempio calotte degli specchietti retrovisori in fibra di carbonio, terminali di scarico in fibra di carbonio e un fantastico bracciolo M Performance.

Per l’occasione, BMW introduce nuove colorazioni per alcuni modelli, come: Purple Silk per M4 Competition, Riviera Blue per M3 Touring e una grafica accattivante per M240i Coupé. In aggiunta, quest’ultimo modello, beneficia di un piccolo intervento estetico che prevede l’installazione di minigonne laterali aerodinamiche, dettagli in fibra di carbonio, volante rivestito in pelle con inserti in Alcantara.

Ora la domanda sorge spontanea: preferite ancora la storica M2 F87, nelle sue varie varianti, o la nuova G87 con questo speciale allestimento? BMW M2 G87 ha subito numerose critiche nelle prime fasi del suo debutto a causa delle linee scelte stilistische adottate dal produttore che poco seguono gli stilemi del precedente modello; inoltre, nonostante la potenza sia stata incrementata, e neanche di poco, molti appassionati non hanno apprezzato il netto incremento di peso. Insomma, al momento M2 G87 non sembra aver conquistato tutti come la precedente variante, ma considerato il lavoro svolto e le ottime potenzialità siamo sicuri che con o senza accessori Performance sarà un’auto estremamente affilata.