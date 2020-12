BMW Serie 2 Coupé effettua i test al Circolo Polare Artico

Alcuni mesi fa, la compatta del marchio tedesco era apparsa sul circuito del Nurburgring, recentemente però – la BMW Serie 2 Coupé – è stata avvistata vicino al Circolo Polare Artico, dove l’auto si è trovata ad affrontare temperature decisamente molto rigide. Non è ancora chiaro quando verrà lanciata sul mercato automobilistico, ma si presuppone che la presentazione della nuova auto del marchio tedesco possa avvenire entro la fine del 2021.

A quanto pare, i test che sta affrontando la BMW procedono senza alcun problema. Le foto spia che hanno immortalato la compatta dalla casa automobilistica, infatti, evidenziano che – nonostante le temperature estreme e la presenza di neve e ghiaccio – l’auto sembra affrontare le prove senza particolari intoppi.

Ovviamente, il prototipo della Serie 2 Coupé è stato camuffato come di consueto, motivo per il quale è pressoché impossibile riuscire a scorgere particolari che andranno a caratterizzare il look della nuova BMW. L’unico elemento facilmente riconoscibile – sulla parte posteriore – è la presenza di un solo tubo di scarico posizionato dal lato del guidatore. Alcune voci di corridoio, sembrano confermare che una peculiarità che andrà a contraddistinguere il veicolo, sarà – a differenza delle variati Gran Coupé e Active Tourer – la trazione posteriore, poiché l’auto si baserà sulla piattaforma CLAR.

Grazie a tale piattaforma, la BMW Serie 2 Coupé potrebbe essere lanciata dalla casa automobilistica tedesca in una versione entry-level provvista di motori diesel e benzina a quattro cilindri. Tuttavia, vi è la probabilità che arriveranno anche alcune varianti con motori sei cilindri che potrebbero interessare i modelli top di gamma.

Dunque, non ci resta che attendere informazioni più dettagliate da parte dell’azienda tedesca inerenti al debutto sul mercato della nuova BMW Serie 2 Coupé. Tuttavia, la data di presentazione potrebbe avvenire – in anteprima – nel 2021 e, dunque, potrebbe essere disponibile nel 2022 ma per scoprirlo, sarà necessario avere l’ufficialità da parte della casa BMW.