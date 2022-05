WeRide e Bosch ufficializzano un accordo di cooperazione strategica per lo sviluppo di un software di guida autonoma AD. Non a caso, il lavoro congiunto tra le due società permetterà di accelerare il processo di sviluppo della soluzione di guida avanzata di Bosch Cina.

Negli ultimi anni il settore automobilistico ha fatto enormi passi avanti nello sviluppo di veicoli autonomi. Sono tante, infatti, le case automobilistiche che hanno deciso di progettare veicoli con funzioni di guida assistita o altri optional di guida semi-autonoma avanzate da portare su strada già nei prossimi anni.

Secondo quanto diffuso, le due parti svilupperanno un software di guida intelligente basato sui dati, per fornire ai clienti OEM del mercato cinese un servizio ottimizzato che possa, dunque, offrire esperienze di guida intelligente avanzata di livello SAE 2-3.

Grazie al lavoro congiunto tra Bosch e WeRide, i veicoli equipaggiati con questo software possono offrire sistemi di guida autonoma avanzata di livello SAE 2-3, sulle strade urbane, sulle autostrade e sulle sopraelevate cinesi. Non casualmente, WeRide pone come obiettivo il raggiungimento di guida totalmente automatizzata ( Livello 4). Anche da parte di Bosch non mancano gli investimenti destinato allo sviluppo di tecnologie di guida autonoma; la società è, infatti, impegnata in altre partnership con fornitori di tutto il mondo, come quella con Five e con il colosso tedesco Atlec.