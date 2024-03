La guida autonoma avanzata è pericolosa, solo un brand è davvero sicuro

Il settore dell'automotive sta vivendo una trasformazione senza precedenti con l'avanzamento della tecnologia delle auto a guida autonoma. In un contesto in cui le auto senza conducente umano non sono ancora particolarmente diffuse sulle strade, i sistemi parzialmente automatizzati come il Full Self-Driving di Tesla e il Super Cruise di GM stanno emergendo come soluzioni alternative alla guida tradizionale con la promessa di una maggiore sicurezza e comfort per gli automobilisti. Tuttavia, un recente studio condotto dall'Insurance Institute for Highway Safety (IIHS) ha sollevato serie preoccupazioni sulla sicurezza di questi sistemi.

L'IIHS ha analizzato 14 sistemi parzialmente automatizzati presenti su vari modelli di veicoli. Il risultato è stato piuttosto sconcertante: solo uno dei 14 sistemi ha superato i rigorosi criteri di valutazione dell'organizzazione.

Prima di procedere alla classificazione, è importante definire cosa si intende per "parzialmente automatizzato". Questi sistemi non sono veicoli a guida completamente autonoma, ma richiedono ancora la supervisione e l'interazione umana. Tuttavia, forniscono un insieme di funzionalità che aiutano i conducenti nella guida, come il cruise control adattivo, l'assistenza al mantenimento della corsia e il cambio di corsia automatizzato.

Secondo l'IIHS, la mancanza di affidabilità e sicurezza dei sistemi parzialmente automatizzati è motivo di grande preoccupazione. Uno dei principali problemi sollevati dallo studio riguarda la tendenza degli automobilisti a fidarsi eccessivamente anche quando non dovrebbero farlo. Ciò può portare a un ritardo nell'intervento del conducente quando necessario, aumentando così il rischio di incidenti.

Tra i sistemi testati, solo il Lexus Teammate con Advanced Drive ha ottenuto una valutazione accettabile. Altri, come il Super Cruise di GM e il ProPilot Assist di Nissan, sono stati giudicati borderline, mentre sistemi come il Full Self-Driving di Tesla e il BlueCruise di Ford sono stati considerati mediocri.

Le ragioni di queste valutazioni variano, ma molte riguardano la capacità dei sistemi di essere facilmente ingannati e la loro inefficacia nel monitorare l'attenzione del conducente. Alcuni sistemi hanno persino continuato a funzionare anche quando il conducente non indossava la cintura di sicurezza, sollevando gravi dubbi sulla loro affidabilità. É chiaro che ci sia ancora molto lavoro da fare per rendere questi sistemi veramente affidabili e sicuri per l'uso su strada.