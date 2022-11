EICMA 2022 si è appena conclusa ed è tempo di tirare le somme delle novità presentate; nel campo della componentistica da moto Brembo è stata tra le più ricche di novità presentando un nuovo set di freni composto da pinza, elemento pompante e pastiglie, tutti progettati per offrire le massime prestazioni anche sulle moto sportive più potenti.

Partiamo dalla pinza dei freni: la nuova Brembo GP4-MS è una pinza nata in circuito e rifinita al meglio per dare il massimo delle prestazioni anche su strada. La nuova pinza può sfruttare le tecnologie più recenti e i materiali più all’avanguardia: è realizzata in alluminio con lavorazione dal pieno e tecnologia monoblocco, proprio come i freni usati sulle MotoGP e le Superbike, e questo permette alla pinza di essere molto più resistente rispetto ai modelli con alluminio forgiato.

In accoppiata alla nuova pinza Brembo GP4-MS abbiamo una nuova pompa chiamata 19RCS Corsa Corta RR, progettata per offrire una frenata potente ma semplice da gestire; pompa e leva del freno sono rifinite in una colorazione Titanium Gray ottenuta tramite processo di ossidazione – questo trattamento rende il componente più resistente senza aggiungere peso, un aspetto importantissimo quando si cercano le massime prestazioni. Brembo afferma che con la pompa 19RCS Corsa Corta RR ci si porta a casa una pompa molto simile a quelle utilizzate in Moto 2.

Infine abbiamo le nuove pastiglie dei freni, pensate da Brembo per essere più ecologiche e sostenibili: si chiamano GREENANCE, nome che nasce dall’unione di Green e Performance, e sono progettate per mantenere invariate le proprie prestazioni in frenata anche quando i freni sono molto caldi. Secondo quanto afferma Brembo, durante i test in laboratorio e in circuito queste pastiglie avrebbero mostrato prestazioni più stabili in varie situazioni con diverse temperature. Ciò che rende più ecologiche queste pastiglie è l’assenza di rame, nichel, antimonio e asbesto.

Brembo ha annunciato l’intenzione di abbandonare l’utilizzo di gas metano nella sua produzione, così da risparmiare 176 tonnellate di CO2 all’anno.