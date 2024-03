Buche stradali: come chiedere il risarcimento e chi chiamare

In diverse regioni italiane, soprattutto in seguito a forte piogge o grandi gelate, le strade presentano un grave degrado, tanto da suggerire una situazione paragonabile a un contesto bellico nei casi più estremi.

Per limitare alcune problematiche, le amministrazioni comunali hanno scelto di abbassare significativamente i limiti di velocità nelle zone caratterizzate da dissesto stradale, anziché affrontare direttamente la questione con interventi di riparazione.

Questa scelta si rivela sicuramente più conveniente dal punto di vista economico, ma non risulta sufficiente a prevenire incidenti e danni alle autovetture. I danni causati dalle buche stradali possono coinvolgere diversi componenti della nostra vettura: dalle gomme fino ai cerchi, ma nei casi più estremi non è difficile recare qualche danno anche alle sospensioni, soprattutto se si percorre il tratto di strada a forte velocità o se la vettura è particolamente carica o pesante (come le auto elettriche).

masarik512 via 123RF

In caso di sinistro è sempre possibile chiedere un rimborso al comune di competenza, una sorta di risarcimento che però deve essere contestato in occasione del danno e opportunamente documentato. La procedura per ottenere l'indennizzo è quindi da seguire attentamente così da evitare ulteriori disagi oltre a quelli derivanti dal danno materiale.

Che danni può fare una buca stradale

Come anticipato in apertura, a seconda delle dimensioni della buca stradale, della velocità di percorrenza, dalla nostra attenzione alla guida e dalla tipologia di vettura si possono riscontrare danni di entità anche drasticamente diversa. Più in dettaglio, gli scenari che possono delinearsi in caso di sinistro sono i seguenti:

danni alle gomme : una buca può danneggiare la spalla dello pneumatico, creando un rigonfiamento interno che può portare all'esplosione dello pneumatico se non rilevato tempestivamente;

: una buca può danneggiare la spalla dello pneumatico, creando un rigonfiamento interno che può portare all'esplosione dello pneumatico se non rilevato tempestivamente; danni ai cerchioni : la buca può deformare il cerchione, causando danni alle gomme e compromettendo la sicurezza del veicolo;

: la buca può deformare il cerchione, causando danni alle gomme e compromettendo la sicurezza del veicolo; danni alle sospensioni : le sospensioni, che hanno il compito di assorbire gli urti, possono essere disallineate dall'impatto con una buca, rendendo la guida meno confortevole e sicura;

: le sospensioni, che hanno il compito di assorbire gli urti, possono essere disallineate dall'impatto con una buca, rendendo la guida meno confortevole e sicura; danni alla carrozzeria : ll rimbalzo di sassi e asfalto sulla vettura può causare danni estetici alla carrozzeria;

: ll rimbalzo di sassi e asfalto sulla vettura può causare danni estetici alla carrozzeria; danni ad altri componenti: se la buca è di enorme entità è possibile recare danno anche alla coppa dell'olio o ad elementi ancora più strutturali.

I danni causati da una strada dissestata e dalle buche possono essere molteplici e i costi di riparazione presso meccanici, gommisti o carrozzieri possono superare facilmente i 1.000 euro, a seconda della gravità del danno.

Cosa dice la legge

Stabilito che una buca stradale, di lieve o grande entità, può recare un danno anche non indifferente è bene capire gli step necessari da seguire per ottenere un risarcimento. Cosa dice la Legge a riguardo?

Il fondamento normativo per richiedere il risarcimento dei danni causati da buche stradali è delineato nell'articolo 2051 del Codice Civile, il quale stabilisce "Ciascuno è responsabile del danno cagionato dalle cose che ha in custodia, salvo che provi il caso fortuito". Il concetto di custodia si basa sul potere di vigilanza e controllo sulla cosa; nel caso delle strade, il custode è l'Ente proprietario, che può essere il Comune, la Provincia, la Regione o un altro soggetto gestore responsabile della manutenzione della strada e quindi della sua condizione. Di conseguenza, detto ente è responsabile dei danni causati dalle buche stradali.

fascinadora via 123RF

Nello specifico ambito normativo del Codice della Strada, l'articolo 14 impone agli Enti proprietari delle strade di garantire la sicurezza e la fluidità del traffico, prescrivendo una serie di azioni che devono essere adottate:

manutenzione, gestione e pulizia delle strade e delle loro pertinenze, nonché degli arredi, delle attrezzature, degli impianti e dei servizi ad esse correlati;

controllo tecnico per assicurare l'efficienza delle strade e delle relative pertinenze;

installazione e manutenzione della segnaletica prescritta.

Inoltre, gli enti sono tenuti a eseguire la manutenzione straordinaria delle strade, al fine di garantirne la sicurezza e la fruibilità.

Gomma bucata per buca stradale: cosa fare

Appurato che quando si è alla guida è bene prestare la massima attenzione, indipendentemente dalla possibilità di finire all'interno di una buca stradale, è bene seguire una corretta procedura in caso di sinistro (come per qualsiasi altro incidente alla guida).

Gli step da seguire in caso di foratura su buca stradale sono quindi i seguenti:

arrestare subito il veicolo in sicurezza;

fare foto alla buca;

fare foto all’eventuale danno subito, se visibile;

chiamare la Polizia Municipale per avere un verbale di intervento che certifichi le condizioni della sede stradale;

cercare e trovare testimoni, prendendo i loro nominativi e recapiti telefonici;

in caso di danni fisici, soprattutto per chi viaggia su due ruote, è bene contattare anche i sanitari e farli intervenire sul posto e farsi rilasciare un referto medico;

recarsi dal meccanico/gommista/carrozziere e richiedere un preventivo di riparazione;

inviare la richiesta di risarcimento danni all’Ente gestore della strada tramite raccomandata A/R entro 5 anni dall’evento (successivamente interviene la prescrizione), allegando tutta la documentazione collezionata.

La necessità di documentare il sinistro spetta quindi al conducente del veicolo che deve munirsi di prove. In aggiunta a quanto elencato, in occasione della comunicazione all'Ente gestore, è bene precisare anche:

generalità del soggetto che richiede il risarcimento;

data, ora e luogo in cui avvenuto l’incidente;

dinamica dell’incidente;

descrizione dei danni subiti con prova fotografica;

generalità dei testimoni;

indicazione dell’intervento di autorità di pubblica sicurezza;

quantificazione del risarcimento, ufficializzato dai preventivi richiesti ai professionisti per la riparazione.

Risarcimento

Una volta documentato il sinistro e inviato tutti i documenti all'Ente che gestisce quello specifico tratto di strada è necessario attendere affinchè venga presa una decisione a seguito della verifica delle prove. Questa comunicazione può avvenire anche a distanza di parecchio tempo, quindi il consiglio è sempre quello di riparare i danni per poter circolare nuovamente in piena sicurezza.

A quanto ammonta il risarcimento

L'importo del risarcimento non è definito in anticipo, poiché dipende da una serie di fattori variabili. Tra questi, rientrano l'entità effettiva delle lesioni riportate dalla vittima dell'incidente e i danni subiti dal veicolo.

È anche necessario valutare se il conducente abbia contribuito al danno con il proprio comportamento imprudente. In tal caso, il risarcimento potrebbe essere escluso o ridotto. In definitiva, il quantitativo del risarcimento dipende da una valutazione complessiva dei fattori in gioco, e sarà determinato caso per caso.

Quando non si ottiene il risarcimento

Il danno causato da una buca stradale potrebbe non essere risarcibile se è attribuibile a un comportamento imprudente del danneggiato. Ad esempio, se il conducente stava guidando ad una velocità eccessiva, il danno potrebbe essere ricondotto alla sua mancata osservanza delle norme di prudenza anziché alla presenza della buca sulla strada.

Allo stesso modo, se la buca era chiaramente visibile/segnalata e le condizioni atmosferiche erano favorevoli, il risarcimento potrebbe essere negato poiché il conducente avrebbe potuto evitare il danno con una maggiore attenzione.

La Corte di Cassazione ha precisato più volte che la responsabilità dell'Ente proprietario della strada può essere esclusa solo in caso di evento fortuito (sentenza 24 febbraio 2011, n. 4476).

Buche stradali: i consigli utili

Immaginiamo di essere in una situazione dove si presenta davanti ai nostri occhi una buca di media entità, magari riempita d'acqua o di foglie: cosa è bene fare?

Prima di tutto è sempre buona norma rallentare in prossimità di tratti allagati o sporchi, poiché la scarsa visibilità può portare ad avere davvero brutte soprese. In secondo luogo, se la buca è chiaramente visibile, vale la pena valutare se è possibile superarla sterzando leggermente e modificando la traiettoria (guardare sempre negli specchietti il comportamento di eventuali auto nelle immediate circostanze!) oppure superarla sfruttando la larghezza della carreggiata della nostra vettura.

marcbruxelle via 123RF

Se proprio non è possibile evitarla, oltre a frenare, consigliamo di non arrivare all'interno della buca con il freno premuto in quanto la forza impressa potrebbe incrementare il danno. Sicuramente in occasione di qualche frenata vigorosa avrete notato come il carico della vettura tende a spostarsi, un comportamento che in occasione di una buca o dislivello potrebbe peggiorare le cose. Frenare è corretto, ma arrivare pinzati all'interno della buca è ancora più pericoloso.

Per prevenire i danni, invece, oltre a guidare con più attenzione e seguire magari i consigli delle varie community delle app di navigazione (come Waze), è sempre consigliabile verificare costantemente la pressione degli pneumatici così da avere sempre la corretta resistenza tra cerchio e asfalto.

Domande e risposte

Ho preso una buca stradale, che danni ho fatto? Difficile dare una risposta precisa in quanto il danno dipende dall'entità della buca, dalla velocità, dal tipo di veicolo e tanti altri fattori. Sicuramente è bene verificare subito da un meccanico per sincerarsi che sia tutto ok.

Ho preso una buca e ho rotto la gomma, cosa faccio? Prima di tutto è bene fermarsi, collezionare foto, testimonianze e soprattutto chiamare la Polizia Municipale per ottenere una dichiarazione sul posto.

A chi spetta raccogliere le prove del danno? Al conducente o, per meglio dire, a chi ha subito il sinistro.

Quando si ottiene il risarcimento? Non è possibile sapere in anticipo i tempi necessari per ottenere il rimborso, sicuramente non saranno brevi.

C'è un tetto massimo per il rimborso? L’ammontare del risarcimento non è predeterminabile, solo in seguito alle verifiche sarà possibile sapere l'importo esatto.

Quando non si ottiene il rimborso? Per imprudenza, guida non attenta alla strada e alla segnaletica

Il risarcimento vale solo per le buche? No, è valido per qualsiasi danno legato al manto stradale non opportunamente mantenuto. In altre parole, se si buca una ruota in seguito ad un tombino non a livello o ad un giunto autostradale troppo prominente, si può seguire la medesima procedura.

Come posso prevenire una buca stradale? Osservando il comportamento di altri automobilisti lungo la strada, guidando con prudenza, seguendo i consigli delle community delle app di navigazione (Waze) e osservando la segnaletica (se presente).