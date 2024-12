BYD pensa di produrre le batterie allo stato solido nel 2030

BYD punta a diventare leader nelle batterie allo stato solido entro il 2030. Lo ha annunciato Stella Li, vicepresidente dell'azienda, in un'intervista esclusiva a Motor1. Secondo Li, le prime dimostrazioni di questa tecnologia avverranno tra il 2027 e il 2029, con la commercializzazione prevista per il 2030. Le batterie allo stato solido promettono maggiore densità energetica, ricarica più rapida, durata superiore e maggiore sicurezza rispetto alle attuali batterie agli ioni di litio.

Tuttavia, BYD non intende abbandonare la tecnologia attuale. "La chimica al litio-ferro-fosfato (LFP) durerà altri 15-20 anni", afferma Li, sottolineando come questa sia ancora più robusta e sicura delle alternative. La dirigente ha evidenziato la superiorità delle batterie LFP nei test di sicurezza: "una cella al nichel-manganese-cobalto (NCM) esplode e prende fuoco, mentre le celle LFP non fanno fumo o prendono fuoco e la temperatura rimane stabile".

Nonostante l'entusiasmo per le batterie allo stato solido, Li ammette che queste "non hanno superato completamente questo tipo di test estremi". L'azienda continuerà quindi a sviluppare entrambe le tecnologie, puntando a mantenere la sua posizione di leadership nel settore delle auto elettriche. La strategia di BYD riflette l'evoluzione del mercato delle auto elettriche, dove l'innovazione nelle batterie gioca un ruolo cruciale. Mentre le batterie allo stato solido rappresentano il futuro, l'azienda riconosce l'importanza di continuare a perfezionare le tecnologie esistenti per soddisfare le esigenze attuali del mercato.

Le batterie allo stato solido, su cui BYD sta puntando, rappresentano il prossimo passo nell'evoluzione di questa tecnologia. La loro origine risale agli anni '70, ma solo recentemente sono diventate una prospettiva concreta per l'industria automobilistica. Queste batterie promettono di risolvere molti dei problemi delle attuali batterie agli ioni di litio, come la sicurezza e la densità energetica.

Un aspetto affascinante delle batterie allo stato solido è il loro potenziale impatto sulla progettazione dei veicoli. La loro maggiore densità energetica potrebbe consentire di ridurre il peso e le dimensioni delle batterie, aprendo nuove possibilità per il design delle auto elettriche del futuro.

Infine, è interessante notare come l'evoluzione delle batterie per veicoli elettrici stia influenzando altri settori. Ad esempio, le tecnologie sviluppate per le auto elettriche stanno trovando applicazioni in campi come l'aviazione elettrica e lo stoccaggio di energia rinnovabile su larga scala, dimostrando come l'innovazione in un settore possa avere ripercussioni ben oltre i suoi confini originali.