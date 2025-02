Cambio di programma: l'Audi A6 sarà benzina e diesel

L'Audi ci ripensa e svela la nuova strategia di nomenclatura per i suoi modelli, abbandonando la distinzione tra numeri pari per le elettriche e dispari per le termiche. La nuova generazione dell'A6 manterrà il nome attuale sia per le versioni elettriche che per quelle con motore termico.

La decisione arriva dopo "intense discussioni" e mira a semplificare l'identificazione dei modelli per clienti e concessionari a livello globale. Marco Schubert, membro del consiglio d'amministrazione Audi per vendite e marketing, spiega: "la scelta risponde ai desideri sia dei nostri clienti, sia dei dealer di tutto il mondo".

Il nuovo sistema di denominazione sarà esclusivamente alfanumerico, composto da lettere e numeri. Le lettere A e Q continueranno a distinguere le vetture con pianale basso da quelle alto (SUV), mentre i numeri indicheranno dimensioni e posizionamento. Si manterranno le differenziazioni per tipo di carrozzeria (Avant, Sedan, Sportback) e motorizzazione (e-tron, TFSI e, TFSI, TDI).

Questa modifica non avrà effetto retroattivo sui modelli già in commercio, come la recente A5. La denominazione A7, precedentemente prevista per la nuova A6, torna quindi "libera", lasciando aperta la possibilità di sviluppare in futuro un'erede della coupé a cinque porte.

La nuova strategia di nomenclatura riflette l'evoluzione del mercato automobilistico verso l'elettrificazione, mantenendo però una continuità con i modelli storici del marchio. L'Audi A6, sia nella versione elettrica Avant e-tron che nelle varianti termiche TFSI e TDI, rappresenterà un punto di riferimento importante per testare l'efficacia di questo nuovo approccio.

La decisione di Audi potrebbe influenzare anche le strategie di altri costruttori premium, in un momento in cui l'industria automobilistica sta cercando di semplificare la comunicazione con i consumatori nel passaggio verso la mobilità elettrica.