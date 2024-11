Ecco come va la nuova Audi A5 con il (quasi) full hybrid diesel

A trent’anni dal debutto dell’Audi A4, il marchio di Ingolstadt introduce la nuova Audi A5, un modello che punta a ridefinire il segmento D premium. Proposta nelle versioni berlina e Avant, la nuova generazione si distingue per un design più sportivo, interni all’avanguardia e un’efficienza tecnica migliorata, consolidando la strategia Audi che affianca motorizzazioni termiche avanzate a un futuro sempre più elettrico. Così, tutti i modelli "pari" (A4; A6; Q6; Q4; Q8...) saranno elettrici, viceversa, i modelli "dispari" (A5; A7; Q5; Q7...) resteranno termici. Abbiamo avuto modo di provare in anteprima la versione TDI da 204 CV, un 2.0 litri di nuova generazione quasi full hybrid. Ecco come va.

DESIGN EVOLUTO

Con una lunghezza di 4,83 metri, la nuova Audi A5 si presenta con linee più dinamiche rispetto alla precedente A4. Il frontale è caratterizzato dall’iconico single frame tridimensionale e proiettori affilati, mentre i marcati blister quattro sui passaruota richiamano l’eredità sportiva del marchio. La versione berlina adotta uno stile coupé con padiglione inclinato e spoiler integrato, mentre l’A5 Avant coniuga praticità e design grazie ai montanti posteriori inclinati e allo spoiler al tetto.

Sul retro, la fascia luminosa continua tra i gruppi ottici e i terminali di scarico rettangolari completano un look pulito e moderno. La gamma include la sportiva Audi S5, con dettagli specifici come elementi in argento sul single frame e un estrattore posteriore dedicato.

Gli interni dell’A5 rappresentano un’evoluzione significativa, con il sistema Audi Digital Stage al centro della scena. La configurazione include un virtual cockpit da 11,9 pollici, un display centrale OLED curvo da 14,5 pollici e un esclusivo schermo da 10,9 pollici per il passeggero. Quest’ultimo, grazie alla funzione Active Privacy, consente di guardare video senza distrarre il conducente.

L’interazione uomo-macchina è resa più intuitiva dall’assistente vocale con tecnologia AI, che utilizza ChatGPT per rispondere a domande complesse e gestire funzioni avanzate. L’architettura elettronica E3 1.2 consente aggiornamenti OTA e una gestione più efficiente delle tecnologie di bordo.

NUOVI MOTORI, NUOVA PIATTAFORMA

La nuova Audi A5 introduce il sistema mild-hybrid (MHEV) plus a 48 Volt, progettato per migliorare l’efficienza e ridurre consumi ed emissioni fino al 10%. Questo sistema supporta i motori TDI e TFSI, erogando fino a 24 CV e 230 Nm di coppia aggiuntivi e recuperando energia durante la decelerazione. La gamma motori offre potenze che variano dai 150 CV del 2.0 TFSI ai 367 CV del V6 TFSI della S5, con opzioni di trazione integrale quattro ultra per garantire prestazioni elevate in ogni condizione. Nel 2025, Audi introdurrà varianti plug-in hybrid con un’autonomia elettrica di oltre 100 chilometri, arricchendo ulteriormente l’offerta.

Abbiamo provato la versione TDI da 204 CV, probabilmente la più interessante per il mercato italiano. L'evoluzione, rispetto alla precedente generazione, è avvertibile sin da subito perché l'auto si muove realmente grazie al motore elettrico. A differenza dei primi mild hybrid, questa volta l'unità a elettroni consente il movimento effettivo del veicolo. Si tratta di una novità molto importante per Audi che, in termini pratici, permette di contenere i consumi.

Alla guida, la nuova A5 si comporta molto bene. D'altronde il telaio, più rigido rispetto al passato, offre maggiore precisione e stabilità. Le sospensioni multilink, disponibili anche con ammortizzatori adattivi, garantiscono un comfort superiore e, in generale, l’attenzione al comfort acustico e alla qualità dei materiali interni le permettono di assicurare un alto grado di vivibilità.

La dinamica di guida è molto buona e nel complesso ho apprezzato moltissimo l'ottima insonorizzazione: si viaggia in un ambiente ovattato e al riparo da qualsiasi interferenza esterna. Sembra di essere a bordo di un ammiraglia perché ormai la distanza con A6 si riduce ogni generazione di più. Il cambio ha una logica di funzionamento efficace e asseconda perfettamente qualunque richiesta del conducente, siano esse per ottenere il massimo delle prestazione o per approfittare di una guida tranquilla e rilassata. Soddisfacenti i consumi: nel corso della prova la media è stata di 5,2 litri ogni 100 km. Un ottimo risultato considerando il segmento di appartenenza.

Con l’A5, Audi inaugura la piattaforma modulare PPC (Premium Platform Combustion), dimostrando come motorizzazioni termiche e tecnologie elettrificate possano coesistere in una strategia a lungo termine. La nuova gamma si posiziona così come il ponte tra l’era della combustione interna e il futuro elettrico.

PREZZI E VERSIONI

L'arrivo della nuova Audi A5 è previsto nelle concessionarie italiane nel corso del mese di novembre 2024 con prezzi a partire da 50.150 euro per la berlina, da 52.550 euro per la Avant nelle versioni turbo benzina da 150 CV. Per avere la A5 Avant con il nuovo 2.0 TDI 204 CV (centrale per il mercato italiano), il prezzo parte da 59.250 euro.

La sportiva S5 con motore 3.0 litri V6 da 367 CV è invece offerta a partire da 83.200 euro per la berlina e 85.600 euro per la Avant.