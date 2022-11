La giuria del Car of The Year ha nominato le 7 finaliste dell’edizione 2023 scegliendo tra 27 auto candidate; nonostante il Salone di Ginevra il prossimo anno non si terrà più a Ginevra, ma in Qatar, questo premio resterà nel Vecchio Continente. Quali sono le finaliste al premio di auto dell’anno 2023?

Jeep Avenger

Nissan Ariya

Renault Austral

Kia Niro

Peugeot 408

Volkswagen ID. Buzz

Subaru Solterra/Toyota bZ4X

Come è facilmente intuibile, si tratta di modelli appartenenti per lo più al segmento dei SUV/Crossover e per le prima volta c’è anche una forte presenza di vetture 100% elettriche. I modelli che non sono riusciti ad arrivare in finale sono: Alfa Romeo Tonale, BMW X1/iX1, BMW i7, Citroen C5 X, Dacia Jogger, Honda Civic, Kia Sportage, Lexus RZ, Mazda CX-60, Mercedes GLC, Mercedes EQE, Mercedes SL, MG 4, MG 5, Nissan X-Trail, Opel Astra, Land Rover Range Rover, Toyota Aygo X, Toyota Corolla Cross e Toyota GR 86.

A questo punto non si può fare altro che attendere il prossimo 13 gennaio per scoprire chi si aggiudicherà l’ambito premio di Car of the Year 2023 che verrà proclamato in occasione del Salone di Bruxelles. Lo scorso anno aveva ottenuto il prestigioso premio la KIA EV6, vetture che abbiamo avuto il modo di provare in più occasioni.

Noi un’idea della possibile vincitrice ce la siam fatta, voi quale preferite? Fatecelo sapere votando al sondaggio che trovate di seguito!