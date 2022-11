Volkswagen ID.Buzz è un progetto che ha affascinato moltissimi appassionati sin dal 2017, anno nel quale la casa tedesca ha svelato per la prima volta il concept del suo primo van 100% elettrico: ci sono voluti 5 anni ma ID.Buzz è finalmente arrivato sulle nostre strade, e può vantare anche il fatto di aver mantenuto il suo nome da concept, a differenza degli altri modelli ID che si sono dovuti accontentare di una nomenclatura più standard. Qualche giorno fa siamo andati sul Lago di Garda a testare il nuovo Bulli del futuro e siamo rimasti assolutamente affascinati dal lavoro svolto da Volkswagen, e questo è solo l’inizio – il futuro ha senza dubbio in serbo una serie di varianti di allestimento per ID.Buzz, che oggi è proposto come van a 5 posti e molto presto anche in versione cargo con piano di carico completamente libero.

Volkswagen ID.Buzz cattura lo sguardo, ce ne si accorge molto in fretta quando ci si trova al volante e si guida per le strade principali dei paesi lungo il lago: il design di ID.Buzz è rimasto molto simile a quello inizialmente svelato nel 2017 in forma di concept e la carrozzeria bicolore lo rende particolarmente vistoso e affascinante – sono previste ovviamente anche versioni con colorazioni più semplici. Tra i dettagli che più ci sono piaciuti di questo nuovo van elettrico c’è senza dubbio il grosso logo frontale, un richiamo ai furgoni Volkswagen del passato in cui il logo era ancora più grande di quello che troviamo oggi – negli anni VW ha ridotto le dimensioni del logo, ma nel caso del ID.Buzz ha voluto fare un bel richiamo al suo passato. Volkswagen ha evidentemente lavorato sull’aerodinamica del suo primo van elettrico, un aspetto fondamentale sui veicoli a batteria: il Cx di ID.Buzz è di 0.29, un dato niente male per un furgoncino, che aiuta nel fondamentale compito di offrire agli occupanti del van la possibilità di percorrere fino a 418 km nel ciclo combinato secondo lo standard WLTP. Questo risultato è stato ottenuto utilizzando una batteria da 77 kWh effettivi installata lungo il pianale del van, così da abbassare il più possibile il baricentro e rendere ID.Buzz molto stabile anche a velocità sostenuta.

La spinta di ID.Buzz arriva invece da un motore elettrico posizionato sull’asse posteriore che eroga 150 kW, pari a 204 cavalli, e ben 310 Nm di coppia: l’accelerazione non è mozzafiato come su altri veicoli elettrici ovviamente, ci troviamo di fronte a un van e non a un veicolo con velleità sportive, ma premendo l’acceleratore si sentirà comunque la tipica erogazione istantanea a cui i veicoli elettrici ci hanno già abituati. Tra le modalità di guida c’è anche la modalità “Sport”, anche se la sensazione è che non apporti particolari modifiche all’erogazione o alla maneggevolezza – quest’ultima ai massimi livelli con un raggio di sterzata di soli 11,1 metri, ottenuto grazie ad ampi passaruota.

Tutti questi dettagli tecnici si traducono in un furgone che si avvicina ai 5 metri di lunghezza ma che in realtà offre un’agilità sorprendente, ce ne si accorge subito sia nelle manovre a bassa velocità, sia sulle strade di montagna dove lo spazio a volte è poco e alcuni tornanti richiedono di allargarsi un po’ prima di svoltare: con ID.Buzz non ci sarà nessun bisogno di occupare la corsia opposta, neanche in parte, perché il raggio di sterzata così ridotto permette di muoversi nello stretto con sorprendente facilità.

Volkswagen ID.Buzz è il veicolo elettrico più evoluto della gamma Volkswagen: è infatti compatibile con colonnine di ricarica Fast Charge a 170 kW, sufficienti a riportare la carica della batteria dal 5 all’80% in appena 30 minuti, mentre in corrente alternata può caricarsi fino a 11 kW di potenza. Grazie al sistema Plug & Charge che sempre più costruttori stanno integrando, la ricarica diventa più semplice e rapida: basta collegare l’auto alla colonnina, e poi saranno i due elementi a dialogare tra loro per avviare la ricarica senza nessun tipo di ulteriore intervento umano, dimenticandosi quindi app o tessere.

Come già sottolineato, ID.Buzz offre un comparto tecnologico di alto livello, tra cui troviamo un software di assistenza alla guida di ultima generazione: Travel Assist è stato aggiornato e ora è in grado di gestire, quando gli spazi lo consentono, un cambio di corsia in totale autonomia lungo strade a percorrenza veloce. Inoltre, Volkswagen ha introdotto un sistema chiamato Park Assist Plus con funzione di memoria, che permette di tenere nella memoria della macchina fino a 5 diverse manovre di parcheggio che l’auto imparerà e sarà in grado di ripetere in totale autonomia. Di serie su ID.Buzz troviamo anche un sistema Car2X e un Front Assist con frenata d’emergenza automatica che blocca il veicolo in caso di imminente collisione con pedoni e ciclisti. Come già visto sugli altri modelli ID, anche il Buzz è compatibile con gli aggiornamenti software “over-the-air”, come ormai tutti gli smartphone ci hanno abituato a fare.

L’interno di ID.Buzz è ampio e pensato per la massima funzionalità: grazie ai 4712mm di lunghezza e al passo che sfiora i 3 metri, l’abitacolo offre tanto spazio e comodità per i 5 occupanti, tra cui troviamo fino a 8 porte USB di tipo C e un pratico contenitore che si posiziona tra i due sedili anteriori – si chiama ID.Buzz Box e oltre fare da contenitore nel van può anche essere rimossa per caricare oggetti molto lunghi o per usare la scatola come contenitore quando ci si ferma. La soglia di carico del bagagliaio da 1121 litri di volume è di appena 632mm, così da facilitare qualunque operazione di carico, e qualora lo spazio non fosse sufficiente si possono abbattere i 3 sedili posteriori per aumentare il volume fino a 2205 litri – purtroppo i sedili posteriori non sono completamente removibili, ma si ripiegano e possono scorrere avanti e indietro per accomodare anche i passeggeri più alti.

Seduti al posto di guida ci si trova davanti a una plancia sufficientemente essenziale e facile da utilizzare: il selettore di destra dietro al volante, quello che normalmente attiva i tergicristalli, è diventato il selettore per la marcia da utilizzare e tutte le altre funzioni possono essere gestite tramite il volante multifunzione o con il selettore di sinistra, oltre che tramite il display dell’infotainment che può arrivare fino a 12 pollici. Anche la strumentazione di guida è digitale e si integra perfettamente con quello che si sta facendo sull’altro display: utilizzando, ad esempio, Android Auto (in versione wireless) e Google Maps, oltre ad avere la mappa completa sul display più ampio ci sarà anche un piccolo riferimento alla prossima svolta da fare riportato sul display dedicato al guidatore.

In Italia, oltre alla versione cargo che arriverà tra non molto, sono previste due versioni di ID.Buzz, chiamate Pro e Pro+: nel primo caso il prezzo di partenza è di 66.000 €, nel secondo caso è di 68.500 € con sostanziali differenze a livello di dotazione tra le due. Ad esempio, la versione Pro+ offre di serie i fari LED IQ.Matrix e la vernice bicolore, oltre ad elettrificare le due porte scorrevoli laterali e il portellone posteriore – anche l’infotainment migliora sulla versione Pro+ e per soli 2.500 € di differenza la scelta non sembra affatto difficile. Per i più esigenti sono previsti alcuni pacchetti che arricchiscono ulteriormente gli interni: si chiamano Style e Premium Style, e permettono di avere interni con rivestimenti bicolore che seguono la carrozzeria dell’auto, o sedili in similpelle con inserti in microfibra ArtVelours ECO. Acquistando il pacchetto Premium Style Plus, infine, si ottengono sedili con regolazione elettrica e funzione di memoria, riscaldamento dei sedili integrato e supporto lombare a entrambi i sedili anteriori.

La storia di Volkswagen ID.Buzz è appena iniziata e non vediamo l’ora di vedere come si evolverà: partendo dai mezzi utilizzati sul lavoro per finire con le camperizzazioni più particolari, ID.Buzz saprà sicuramente stupire in tanti modi.