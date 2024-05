Chi vuole comprare un’auto usata ora ha una ragione in meno per preoccuparsi

Le automobili costano sempre di più e, soprattutto in Italia, per i consumatori un veicolo nuovo è un’opzione sempre più difficile. Non è quindi una sorpresa che il mercato dell’usato non sia mai andato così bene. Molti tuttavia temono la classica “fregatura”, e purtroppo spesso e volentieri si incappa in una truffa.

Magari prendi un’auto a cui hanno tolto dei chilometri, oppure su cui grava un fermo amministrativo. O magari, più semplicemente, l’auto che vogliamo comprare non potrà entrare nel centro di Milano. O magari è scaduta la revisione o altro ancora.

Non tutti sono abbastanza esperti da gestirsi da soli, e spesso il timore di subire un’ingiustizia ci spinge a prendere comunque l’auto nuova, anche se quella usata sarebbe stata un buon affare.

Ebbene, in questo scenario si inserisce pratico.it, un servizio che per il momento fornisce una certificazione completa del veicolo a partire dalla targa. A fronte di un pagamento relativamente basso (una 50ina di euro ma ora è in promozione a €34,99) potrete sapere tutto sull’auto usata che volete comprare. E a quel punto potrete decidere se proseguire con l’operazione oppure rinunciare, senza temere di prendere una fregatura.

Pratico.it si propone dunque come una risorsa inestimabile, offrendo strumenti digitali che mettono in luce la storia completa di ogni veicolo, aumentando così la sicurezza e la fiducia in ogni transazione.

Come funziona la certificazione di pratico.it?

La certificazione di pratico.it funziona come un servizio di verifica comprensiva dell'intera storia di un veicolo usato, fornendo agli utenti dettagli cruciali che possono influenzare la decisione di acquisto.

Raccolta dei Dati: Pratico.it raccoglie informazioni da diverse fonti ufficiali, come il Pubblico Registro Automobilistico (PRA), la Motorizzazione Civile, e altri database legati al settore automotive. Questi dati includono informazioni sul chilometraggio del veicolo, la sua storia di immatricolazione, revisioni, e molto altro. Accesso a database riservati: la piattaforma ha accesso a database che non sono aperti al pubblico. Per poter accedere a queste informazioni, è necessario essere un ente abilitato, come Pratico.it, che ha l'autorizzazione a interrogare questi database per raccogliere dati verificati e aggiornati. Verifica del chilometraggio: un elemento chiave del servizio di certificazione è la verifica del chilometraggio. Pratico.it controlla i dati delle revisioni e altri registri per tracciare il chilometraggio del veicolo nel corso della sua vita intera, offrendo una visione completa che va oltre i limiti temporali di altri servizi (che possono iniziare solo dal 2019). Storico del veicolo: il servizio include anche il tracciamento dello storico del veicolo attraverso varie targhe, riuscendo a capire se il veicolo è stato esportato e poi reimportato in Italia. Questo permette di seguire il veicolo anche attraverso cambi significativi di stato o di proprietà. Limitazioni e vincoli: Pratico.it fornisce dettagli su eventuali limitazioni di circolazione legate a normative ambientali, informando se il veicolo può circolare in determinate città o aree che hanno restrizioni per le emissioni. Dati del proprietario e storico regionale: La piattaforma può fornire il nome, il cognome e il comune dell'ultimo proprietario, il numero di proprietari precedenti e l'elenco delle regioni italiane in cui il veicolo è stato registrato, basandosi sui pagamenti del bollo Creazione del Report: tutte queste informazioni vengono integrate in un unico report comprensibile, che Pratico.it mette a disposizione dell'utente. Il report spiega in termini chiari ogni aspetto tecnico e legale, aiutando l'utente a comprendere appieno lo stato del veicolo e a fare una scelta informata.

Non solo per il consumatore privato

Il servizio di pratico.it è utile per chi vuole comprare un’auto usata, ma sin dalla nascita l’azienda ha trovato terreno fertile presso le agenzie, in particolare quelle che collaborano con SERMETRA e che usano il relativo software di gestione.

Grazie a una collaborazione proprio tra pratico.it e SERMETRA (in effetti pratico.it è parte di SERMETRA Holding), le agenzie di pratiche auto avranno accesso diretto alle certificazioni, e potranno proporle come servizio aggiuntivo ai propri clienti.

Il passaggio di proprietà garantito da pratico.it

Abbiamo accennato al fatto che SERMETRA, tra le altre cose, fornisce il software gestionale a molte agenzie sul territorio. Agenzie che si occupano anche del passaggio di proprietà, quando c’è la compravendita di un’auto usata.

Ebbene, il portavoce di pratico.it Riccardo Basso ci ha spiegato che questo è un momento particolarmente delicato, e che si verificano ancora molte truffe: il problema è che c’è un momento in cui il compratore ha versato il denaro ma il veicolo è ancora intestato al venditore.

Una finestra breve ma complicata, e pratico.it propone di affrontare il problema con un nuovo sistema digitale per gestire il passaggio di proprietà. Qui interviene un altro partner Xoldy S.p.A. (l’istituto di pagamento del Gruppo Sermetra Holding, vigilato da Banca d’Italia), che trattiene il denaro fino al completamento del passaggio.

Il software per il passaggio di proprietà sarà lanciato a breve e completerà l’offerta di pratico.it.