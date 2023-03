La casa automobilistica francese Citroen, parte di Stellantis, ha in programma di svelare un mix di piccoli veicoli elettrici che avranno un prezzo di circa 25mila euro), superando le propose delle case rivali di qualche migliaio di euro e risultando quindi più competitivi.

Le auto dovrebbero essere svelate nei prossimi due-tre anni e i modelli più piccoli avranno un design accattivante per attirare un pubblico più ampio, come ha riferito il responsabile del design del marchio, Pierre Leclercq, alla pubblicazione britannica Autocar. Come parte del suo noto anticonformismo, Citroen non realizzerà solo versioni più piccole di auto più grandi, come dice Leclercq, ma trarrà invece ispirazione dal concetto Oli e dalla microcar Ami.

Con l’attuale generazione di Fiat 500e a un prezzo di circa 30.000 euro in Europa, i prossimi modelli elettrici di Citroen sarebbero molto più convenienti, ma per arrivare a un prezzo più basso, il marchio francese è pronto a contenere la spesa rimuovendo i sistemi di infotainment che verranno soppiantati dallo smartphone del conducente. È probabile che Citroen utilizzi la stessa piattaforma CMP che è alla base di Opel Corsa Electric e Peugeot e-208 per i suoi prossimi modelli, il che significa che avranno lo stesso pacco batteria da 51 chilowattora e 115 chilowatt (156 cavalli).

La casa automobilistica francese commercializza attualmente i modelli E-C4, Ami, E-Berlingo, E-Spacetourer, E-Dispatch ed E-Relay nella sua gamma completamente elettrica. Al momento non ci sono ulteriori informazioni, ma l’idea che ci siam fatti è che assisteremo al debutto di soluzioni “stravaganti” incentrate per un utilizzo cittadino e con funzionalità destinate, quindi, solo per chi si sposta nell’ambito urbano così da contenere i costi il più possibile. Una mossa analoga a quella ideata da Skoda con la sua Kamiq Black Dots, dove son stati rimossi ACC e navigatore.