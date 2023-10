Citroen C3, ora elettrica a partire da meno di 25mila euro

Citroen ha presentato la nuova e-C3, un crossover completamente elettrico che ha l'obiettivo di essere eccentrico, confortevole e conveniente. Il prezzo di partenza è di 23.300 euro, con una versione elettrica più economica prevista per il 2025 a partire da 19.990 euro. Oltre alle versioni a batterie, l'azienda automobilistica francese ha confermato che ci sarà una versione della Citroen C3 con motore a benzina, che continuerà la tradizione dei suoi predecessori.

Come cambia il nuovo modello? La e-C3 presenta un muso ridisegnato e una coda leggermente diversa, entrambi ispirati al concept Oli. Tra i punti salienti ci sono i fari e le luci posteriori a LED che introducono la nuova firma luminosa di Citroen, insieme al nuovo emblema ovale che fa la sua prima apparizione nel crosover.

La Citroen C3 precedente era il modello più orientato al comfort nel segmento dei crossover e la nuova e-C3 segue la stessa filosofia; tutte le versioni e le varianti di propulsione della nuova generazione sono dotate di serie di un sistema di sospensioni Advanced Comfort con doppi ammortizzatori idraulici progressivi. Questa configurazione, la prima nel segmento, promette di offrire un'esperienza di guida molto confortevole. Un'altra caratteristica importante sono i nuovi sedili Citroën Advanced Comfort, con schiuma extra che rende i viaggi a lunga distanza più piacevoli per i passeggeri.

Citroen afferma che il modello si basa sulla "piattaforma Smart Car" sviluppata specificamente per veicoli elettrici; l'azienda francese non ha fornito dettagli specifici, ma sembra essere un'evoluzione della consolidata architettura eCMP/CMP, piuttosto che la nuova STLA Small di Stellantis.

Il veicolo elettrico è equipaggiato con un singolo propulsore elettrico montato anteriormente che produce 113 CV; a differenza di quello utilizzato da Peugeot produce qualche kW in meno, ma assicura ugualmente ottime percorrenze. Secondo Citroen, la e-C3 accelera da 0-100 km/h in 11 secondi e ha una velocità massima di 135 km/h. L'energia proviene da un pacco batterie al litio-ferro-fosfato (LFP) da 44 kWh, che offre un'autonomia fino a 320 km secondo il ciclo WLTP.

Questa batteria è compatibile con una ricarica rapida CC da 100 kW, che consente di passare dal 20% all'80% in soli 26 minuti (la stessa operazione richiede 4 ore e 10 minuti con un caricabatterie CA standard da 7 kW). Citroen ha annunciato che offrirà una seconda variante elettrica e una versione a benzina della C3, per coloro che non sono ancora pronti per abbracciare la mobilità elettrica. È probabile che il modello a benzina utilizzi il motore a tre cilindri Puretech da 1,2 litri di Stellantis, anche se non è chiaro se sarà la versione più recente con tecnologia ibrida leggera.

La nuova Citroen e-C3 sarà prodotta nello stabilimento Stellantis di Trnava in Slovacchia. Sarà disponibile nei mercati europei nel secondo trimestre del 2024, con un prezzo iniziale fisso di 23.300 euro