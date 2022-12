Il 2022 è stato un anno strano per il mercato automobilistico, e particolarmente difficile per il settore dell’elettrico: le offerte d’ingresso per il mercato delle city-car elettriche continuano a essere poche e i consumatori non sembrano ancora pronti a fare il grande salto abbandonando il motore endotermico. Nonostante ciò, riteniamo importante segnalare i modelli di city-car elettriche più interessanti disponibili ad oggi sul mercato, avendo avuto modo nei mesi scorsi di testarle tutte quante per saggiarne le potenzialità.

Qui di seguito, la classifica delle cinque auto elettriche più economiche oggi disponibili, senza considerare l’ingresso delle agevolazioni statali. Se non siete alla ricerca di una city-car, vi segnaliamo questo articolo dedicato più in generale alle auto elettriche più economiche disponibili sul mercato senza incentivi.

5: Opel Corsa-e: 33.799€

Resta ancora in classifica la bella Opel Corsa-e, auto elettrica del marchio tedesco spinta da un motore da 57 kW di potenza nella versione base (pari a circa 77 cv) realizzata sulla piattaforma CMP sviluppata da Stellantis. Grazie alla batteria da 50 kW installata nel pianale, l’auto è in grado di percorrere 356 km sul ciclo WLTP, e si è dimostrata un’ottima auto da città durante la nostra prova; alla guida della Opel Corsa-e abbiamo potuto godere dell’ottimo design con cui è stata realizzata l’auto, ma ci siamo anche divertiti alla guida grazie alla sua agilità. Oggi il prezzo di partenza per la Opel Corsa-e è fissato a 33.799 €.

4: Fiat 500: 29.950€

La nuova generazione di Fiat 500 è la prima auto elettrica italiana per il mercato di massa. Una sfida che Fiat ha già vinto grazie al modello più noto e riconoscibile presente nella loro gamma, come hanno dimostrato le ottime vendite registrate durante l’anno. Lo stile è inconfondibilmente 500: linee tondeggianti e morbide, dimensioni contenute e una dotazione tecnologica che diventa di assoluto valore. Durante la nostra prova ci ha colpito particolarmente la cura che è stata messa nei dettagli di design. La versione di accesso è dotata di un motore elettrico da 95 Cv alimentato da una batteria con capacità di 23,8 kWh. Se carica, consente di percorrere fino a 320 km prima di fermarsi a fare il pieno di energia elettrica.

3: Smart EQ Fortwo: 25.769€

Tra le utilitarie cittadine più apprezzate e desiderate in assoluto, la Smart EQ Fortwo soddisfa le esigenze di spazio e di mobilità sostenibile sempre più presenti nelle grandi città. Agile e maneggevole, guadagna in brillantezza e divertimento grazie alla presenza di un motore elettrico da 82 Cv, capace di sprigionare tutti i 160 Nm di coppia massima all’istante. Sorpassi in totale sicurezza e al semaforo sarà difficile trovare un modello che possa competere nei primi 50 metri. L’autonomia non è esagerata, ma in linea con altri modelli della categoria: con un pieno di energia si possono percorrere fino a 160 km. Pochi in termini assoluti ma più che sufficienti per le esigenze di spostamento quotidiano tra le trafficate strade di città.

2: Renault Twingo E-Tech: 22.950€

Renault Twingo E-Tech è un’ottima soluzione d’ingresso nel mondo della mobilità elettrica, grazie al prezzo di listino di 22.950 € senza alcun tipo di incentivo od offerta; la dotazione della piccola Twingo a elettroni è sufficiente per consentire un utilizzo urbano più che soddisfacente, grazie a una batteria agli ioni di litio da 22 kWh e da un motore elettrico da 62 kW di potenza – 82 cavalli – e 160 Nm di coppia. L’autonomia dichiarata è di 270 km in città, mentre sul ciclo misto WLTP si scende a circa 180 km; una ricarica completa impiega circa 1 ora e 30 minuti, mentre in 30 minuti si possono ricaricare 80 km. Per maggiori informazioni vi rimandiamo alla nostra prova di qualche mese fa.

1: Dacia Spring EV.: 21.450€

Senza alcun dubbio la nuova Dacia Spring EV è stata una delle auto più interessanti arrivate sul mercato nel 2021, e lo dimostrano i dati delle vendite; grazie alla sua motorizzazione contenuta da appena 45 cavalli, alla batteria da 27,4 kWh e al progetto molto semplice, Dacia è riuscita a portare sul mercato la nuova Spring EV a un prezzo non solo incredibilmente concorrenziale, ma addirittura il più basso di tutta la categoria, anche senza incentivi. Dacia Spring EV nella versione Essential è proposta alla cifra di 21.450 €, mentre per la versione top di gamma Expression si arriva a 23.150 €. Qualche mese fa l’abbiamo testata per voi e ve l’abbiamo raccontata nel dettaglio in questo articolo.