Auto elettriche, le migliore proposte sotto i 35mila euro senza incentivi

Il Governo italiano regolarmente stanzia una serie di fondi dedicati al rinnovamento del parco auto circolante, un piccolo tesoretto che, complice una richiesta elevatissima, tende ad esaurirsi in tempi molto ristretti. Allo stato attuale, a giudicare dai dati riportati sul sito del Mise, non sono previste ulteriori somme per le vetture puramente elettriche e, proprio in virtù di questo aspetto, abbiamo deciso di stilare una breve lista delle vetture elettriche disponibili ad un prezzo inferiore ai 35mila euro.

Precisiamo che facciamo riferimento al prezzo di listino e pertanto senza l’applicazione di eventuali bonus che potrebbero ridurre ulteriormente il costo d’acquisto. Rispetto ai mesi precedenti ci sono diverse novità ma anche alcuni consolidamenti. Le 10 auto elettriche sotto i 35mila euro:

Smart EQ fortwo: 20.090 euro

Al primo posto nell’elenco delle auto elettriche più economiche si posizionano le Smart che, con la loro filosofia di vetture estremamente compatte, incarnano perfettamente lo spirito di auto cittadina elettrica. Disponibili in variante da due o quattro porte, le Smart EQ offrono un’autonomia di 130 km. Piccole, agili e con un angolo di sterzata estremo: le Smart sono la soluzione ideale per l’utilizzo cittadino e districarsi nella giungla urbana.

Potenza : 60 kW, 82 Cv

: 60 kW, 82 Cv Batteria : 17,6 kWh

: 17,6 kWh Autonomia: 130 km WLTP

Dacia Spring: 20.100 euro

Lei è quasi la più economica sul mercato e può scendere a poco meno di 10mila in caso di incentivi (e rottamazione). Tanta sostanza e poche pretese, come una vera Dacia. La potenza è limitata a 44 cavalli, ma la coppia di 125 Nm permette un buon utilizzo cittadino. L’abbiamo provata alcuni mesi fa e abbiamo apprezzato la semplicità di utilizzo e la maneggevolezza. L’autonomia potrebbe risultare sottotono per un utilizzo intenso, il ciclo WLTP è di 230 km.

Potenza : 33 kW, 44 Cv

: 33 kW, 44 Cv Batteria : 27,4 kWh

: 27,4 kWh Autonomia: 220 km WLTP

Renault Twingo E-Tech: 22.200 euro

Conosciuta inizialmente come “Z.E”, rappresenta la soluzione più compatta ed economica della gamma elettrica del marchio francese. Se cercate un’auto elettrica maneggevole con cui muovervi in città potrebbe sicuramente essere una valida alleata; secondo la nostra prova, l’autonomia è limitata a circa 160-180 km reali e la spinta del motore elettrico è più adeguata per la tipologia d’auto. La ricarica è veloce e le dotazioni di bordo sono sorprendenti.

Potenza : 60 kW, 82 Cv

: 60 kW, 82 Cv Batteria : 26,8 kWh

: 26,8 kWh Autonomia: 190 km WLTP

Volkswagen e-Up!: 25.850 euro

Nonostante gli anni sulle spalle, la piccola di casa Wolfsburg (del tutto analoga a Skoda Citigo e Seat Mii) resiste alle risposte della concorrenza e rappresenta tutt’ora un’ottima soluzione per l’utilizzo cittadino. Il motore elettrico eroga il corrispettivo di 82 cavalli di potenza che, abbinati alla batteria da 37 kWh, permette un’autonomia dichiarata di 180 km nel ciclo WLTP. Numerose le dotazioni di base, dal cruise control al climatizzatore automatico Climatronic.

Potenza : 60 kW, 82 Cv

: 60 kW, 82 Cv Batteria : 37 kWh

: 37 kWh Autonomia: 180 km WLTP

Fiat 500 elettrica: 26.500 euro

Disponibile in numerose declinazioni, la versione Action è quella più economica. Presentata nel 2020, la Fiat 500e è sicuramente l’elettrica compatta che ha suscitato più curiosità tra appassionati e giornalisti. Il prezzo è accattivante e la dotazione di alto livello. L’autonomia, nel modello base, è limitata a 185 km ma nelle versioni più ricche può spingersi fino a 320 km. Alcuni mesi fa l’abbiamo provata, se siete curiosi dei nostri pensieri a questo indirizzo è disponibile il nostro approfondimento.

Potenza : 43 kW, 58 Cv

: 43 kW, 58 Cv Batteria : 28 kWh

: 28 kWh Autonomia: 185 km WLTP

MG ZS EV: 30.990 euro

Svelata solo lo scorso anno, è probabilmente il crossover elettrico più economico disponibile sul mercato. Con questo modello, MG rilancia il marchio con il gruppo cinese SAIC Motor. Disponibile in variante Standard e Long Range, consente un’autonomia massima di 320 km nel ciclo WLTP (Long Range). Buona la dotazione di serie, impreziosita con fari full LED e un display infotainment da 10 pollici.

Potenza : 105 kW, 140 Cv

: 105 kW, 140 Cv Batteria : 44,5 kWh

: 44,5 kWh Autonomia: 260 km WLTP

Opel Corsa-e: 33.100 euro

Rappresenta la prima elettrica di Opel da quando è stata acquisita da Stellantis; si caratterizza da linee semplici e perfettamente in linea a quelle della variante endotermica. Si tratta di una city-car scattante, pratica e comoda quasi in ogni contesto; in generale si tratta di una soluzione completa ottima soprattutto in città. Alcuni mesi fa abbiamo avuto l’occasione di usarla per un paio di settimane, di seguito potete trovare anche la nostra prova.

Potenza : 100 kW, 136 Cv

: 100 kW, 136 Cv Batteria : 50 kWh

: 50 kWh Autonomia: 337 km WLTP

Peugeot e-208: 33.850 euro

Costruita con il medesimo pianale di Opel Corsa-e, le differenze tra i due modelli sono principalmente estetiche. Il design è sportivo e lascia intendere sin da subito le intenzioni della casa del Leone. Nella variante elettrificata sono disponibili tre allestimenti (Active, Allure e GT) che si differenziano in base alla quantità di accessori installati.

Potenza : 100 kW, 136 Cv

: 100 kW, 136 Cv Batteria : 50 kWh

: 50 kWh Autonomia: 337 km WLTP

Renault Zoe: 34.450 euro

Conosciuta per essere una delle auto elettriche più vendute sul mercato, Zoe è presente dal mercato sin dl 2013. Durante lo scorso anno è stata aggiornata sia nell’estetica sia per la parte propulsiva e ora supporta infatti la ricarica DC. L’autonomia dichiarata è di 395 km ed è disponibile in numerosi allestimenti e declinazioni. Le linee sono morbide e dolci, se siete alla ricerca di una vettura con un design differente dal comune, Zoe può essere una valida scelta.

Potenza : 80 kW, 108 Cv

: 80 kW, 108 Cv Batteria : 52 kWh

: 52 kWh Autonomia: 377 km WLTP

MINI Electric: 34.900 euro

È la prima 100% elettrica di casa Mini e, nonostante la presenza di un propulsore elettrico, mantiene le forme e dimensioni della variante endotermica. Spinta da un powertrain da 135 kW, permette prestazioni di tutto rispetto e un’autonomia dichiarata di 230 km. Come per tutte le Mini, il livello di personalizzazione è elevato così come la dotazione di serie.