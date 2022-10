Mercedes sta dando una nuova identità alla sua produzione, puntando sul lusso e sull’elettrico. Ma c’è un altro aspetto che caratterizzerà sempre di più la futura produzione del marchio, ovvero i SUV.

Dopo la versione offroad della EQS, è adesso il turno delle EQE.

Non si tratterà semplicemente di una versione rialzata della berlina, ma di una vettura con uno spirito diverso. Innanzitutto le proporzioni: il SUV avrà un passo di 9 centimetri più corto, ma sarà più larga di 3 cm e più alta di ben 19 cm. L’aumento di dimensioni non è solo all’esterno. Anche il bagaglio beneficia delle misure più generose, passando dai 430 litri della berlina ai 520 della versione SUV.

Esteticamente la nuova vettura sposa in pieno il “family feeling”, ed è contraddistinta da linee morbide comuni al resto della gamma EQ, ma caratterizzata dalle protezioni per la carrozzeria che ne sottolineano l’animo più dinamico.

Come altri marchi, anche Mercedes punta a rendere più ecologica la propria linea di vetture elettriche già a partire dalla produzione. In questo caso gli accorgimenti riguardano l’utilizzo di materiali riciclati, come l’acciaio per la scocca, e la plastica delle maniglie e di altri elementi, ottenutr dal riciclo chimico. Si tratta di una tipologia di riciclo per tutti i rifiuti in plastica, anche quelli difficilmente trattabili per via meccanica. Questo procedimento modifica la struttura chimica dei materiali senza perdita di qualità o prestazioni.

Gli interni sono assai futuristici come quelli di tutta la gamma EQ. Davanti al guidatore e al passeggero si trovano due schermi OLED da 12,3” mentre quello centrale è da 17,7”. Presente anche l’assistente vocale Hey Mercedes.

Certamente utile la presenza del complesso sistema di navigazione con “Eletric Inteligence”, che aiuta il conducente calcolando il percorso più veloce tenendo conto delle soste di ricarica, rivalutando il percorso in base al traffico e allo stile di guida. Ma l’auto non “coccola” soltanto il guidatore, difatti sono presenti un sistema di depurazione dell’aria con un elevatissimo grado di filtrazione grazie ai filtri HEPA e programmi che prevedono il massaggio attraverso i sedili, e suoni di altissima qualità grazie all’impianto audio in Dolby Atmos.

Una volta al volante, si può scegliere tra quattro modalità di guida: Eco, Comfort, Sport e Individual, più una, la Off-road, disponibile solo per le versioni a trazione integrale. Si possono avere, a richiesta, le sospensioni pneumatiche Airmatic, che permettono di modificare l’altezza dell’auto fino a 30mm. La EQE SUV è ricchissima in fatto di dotazioni di sicurezza. Non mancano l’Attention Assist, il sistema di assistenza alla frenata attivo, l’anti-sbandamento, il parcheggio con telecamera per la retromarcia assistita e il rilevamento automatico del limite di velocità. E anche altri sistemi, come il Blind Spot Assist, disponibile come optional.

Sarà possibile scegliere fra tre motorizzazioni: la 350+ col solo motore posteriore da 292 CV, e la 350 4Matic e 500 4Matic, entrambe con motori anteriore e posteriore e trazione integrale, rispettivamente da 292 CV e e 408 CV. E se non bastassero oltre quattrocento cavalli, è disponibile anche la versione AMG, che per la prima volta viene proposta anche su un SUV elettrico. La versione più potente, la AMG EQE 53 4Matic+ Dynamic Plus ha ben 687 CV, e grazie ai due motori e alla trazione integrale, raggiunge i 100km/h in 3,4 secondi.

Per questa SUV, Mercedes propone un’architettura a 400 Volt e una batteria agli ioni di litio da 90,6 kWh, ricaricabile in corrente alternata fino a 22 kW. L’autonomia WLTP dichiarata è compresa tra 460 e 590 km

Per i prezzi bisognerà attendere il mese di dicembre, mentre arriverà sulle nostre strade soltanto nella primavera del 2023.