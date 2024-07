Con l'addio ai carburanti potrebbero arrivare le accise sulla ricarica, come mai?

Giancarlo Giorgetti, Ministro dell'Economia e delle Finanze, aveva già anticipato la possibilità di applicare una tassazione sulla ricarica delle auto a batteria (per compensare il calo del consumo di benzina e diesel) e ora l'argomento torna in discussione.

Secondo quanto emerso in alcune recenti dichiarazioni, l'Esecutivo non esclude di spostare l'attuale tassazione, le accise dei carburanti, sulle ricariche delle auto elettriche. Il motivo? Preservare il gettito che, altrimenti, con l'avanzare della transizione, potrebbe ridursi.

L'Unem (Unione energie per la mobilità), tramite il presidente Gianni Murano, ha evidenziato come con 4 milioni di auto elettriche previste nel 2030, il mancato consumo di carburanti tradizionali potrebbe tradursi in una perdita di circa 3,8 miliardi di euro in introiti dalle accise.

Di fronte a queste statistiche, il Governo sembra orientato a non trascurare la questione. Il Ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Gilberto Pichetto Fratin, ha espresso preoccupazioni sull'abbandono programmato dei motori endotermici entro il 2035, prospettando un potenziale incremento dell'uso dei biocarburanti, prodotti ampiamente in Italia, come soluzione alternativa.

Il prezzo alla colonnina è aumentato nell'ultimo periodo e un'eventuale accisa potrebbe peggiorare ulteriormente le cose

L'introduzione di nuove tasse sulle ricariche delle auto elettriche rappresenta una frontiera importante per il bilancio statale italiano, una manovra che però, se non attentamente misurata, potrebbe anche portare effetti contrari.