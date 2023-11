Tariffe ricarica auto elettrica: le principali a confronto

La mobilità elettrica sta rivoluzionando il panorama dei trasporti, infatti, moltissimi brand del mercato introducono con il passare dei mesi modelli completamente o parzialmente elettrificati che, rispetto alle tradizionali auto con motore termico, portano alcuni vantaggi da non sottovalutare, sia di natura tecniche che di natura economica.

In buona sostanza le auto elettriche possiedono dei motori alimentati da energia elettrica, un fattore che permette di abbattere l’emissione acustica e quella di anidride carbonica. Invece, per quanto concerne gli aspetti tecnici, queste particolari vetture hanno dei costi di gestione notevolmente ridotti, non essendoci componenti soggetti ad usura o manutenzione.

Chiaramente, il passaggio alle automobili elettriche è praticamente scontato, considerando la nuova Direttiva 2019/944/UE. Un passaggio ormai obbligatorio che, prima di compierlo, è necessario conoscere le proprie abitudini su strada (es. chilometri percorsi mediamente in un mese) e il conseguente costo medio mensile di energia elettrica. In questo articolo, per poter darvi un’idea su quelle che possono essere le tariffe attualmente in essere in commercio, abbiamo deciso di stilare questa guida all’acquisto sui maggiori servizi di ricarica per auto elettriche.

Le migliori tariffe per la ricarica delle auto elettriche

A2A

E-moving è il servizio del gruppo A2A, che ha l'obiettivo di ricaricare qualsiasi tipologia di veicolo elettrico. Vanta una vastissima rete di colonnine, tutte alimentate con energia rinnovabile al 100%. Per individuare i punti di ricarica e utilizzare il servizio è possibile fare riferimento all'app A2A E-moving, disponibile per dispositivi Android, tramite il Google Play Store, e iOS, tramite l'AppStore. Il servizio prevede sia una tariffazione a consumo che la possibilità di attivare un abbonamento mensile. Ecco le tariffe:

Tariffe A2A E-moving E-moving a consumo Abbonamenti mensili da 0,56 €/kWh a 0,95 €/kWh in base alla velocità di ricarica 25 € al mese: fino a 30 kWh/mese, 2 prenotazioni al giorno incluse, fino a 4 utenze incluse 36 € al mese: fino a 80 kWh/mese, 2 prenotazioni al giorno incluse, fino a 4 utenze incluse 62 € al mese: fino a 180 kWh/mese, 2 prenotazioni al giorno incluse, fino a 4 utenze incluse è prevista una tariffazione extra al minuto (da 0,09€/min a 0,18€/min, dipende dalla colonnina) in caso di occupazione della presa per un periodo eccedente i 60 minuti

Be Charge

Be Charge è un fornitore di energia elettrica per auto piuttosto giovane, eppure gestisce uno dei network di ricarica più grandi in Italia, con possibilità di sfruttare la ricarica rapida fino a 150 kW. Be Charge è una società di Plenitude, la nuova denominazione aziendale di Eni gas e luce, storico fornitore di energia e gas naturale italiano.

La ricarica tramite i punti Be Charge è disponibile sia a consumo che tramite abbonamenti mensili. Tutti i dettagli sono disponibili sull'app BeCharge per Android ed iOS che consente anche di individuare i punti di ricarica più vicini. Importanti anche le penali di sosta su colonnine Plenitude + Be Charge utilizzate tramite app Be Charge:

Quick (AC fino a 22kW) - 0,10€/min;

Fast (DC fino a 99kW) - 0,20€/min;

Fast+ (DC fino a 149kW) - 0,30€/min;

Ultrafast (DC oltre 150kW) - 0,30€/min.

Tariffe Be Charge



Be Charge a consumo**

Be Free Fee periodica ogni 30 giorni: 0,00€

Sconto Applicato sulla tariffa a consumo: 0% Be Start Fee periodica ogni 30 giorni: 9,90€

Sconto Applicato sulla tariffa a consumo: 20% Be Medium Fee periodica ogni 30 giorni: 13,90€

Sconto Applicato sulla tariffa a consumo: 30% Be Premium Fee periodica ogni 30 giorni: 19,90€

Sconto Applicato sulla tariffa a consumo: 40%

**: Nel caso delle colonnine ultrafast (come quelle di Free To X) il prezzo sarà di 57 centesimi (0,57 euro) per kWh, in quelle con corrente alternata fino a 22 kW di potenza, si sale a 0,65 euro/kWh.

Decathlon

Anche la nota catena di negozi sportivi francese ha, di recente, aggiunto una serie di colonnine per la ricarica delle auto elettriche; un servizio decisamente utile per i possessori di auto a batterie che si trovano a visitare e fare shopping presso i punti vendita dislocati su territorio nazionale. Al momento il servizio non è disponibile nei parcheggi di tutti i negozi, pertanto consigliamo di verificare sul sito ufficiale circa la disponibilità.

Tariffe Decathlon kWh: Costo mensile: Tariffa flat Varie velocità a seconda del punto vendita, necessaria tessera //

Duferco Energia

Duferco Energia è un importante punto di riferimento per il settore della mobilità elettrica potendo contare su di una rete di ricarica diffusa su tutto il territorio nazionale. Per accedere ai servizi proposti dall'azienda, è possibile fare riferimento all'app D-Mobility per Android ed iOS. Con Duferco Energia è possibile scegliere tra tre modalità di ricarica: a consumo, ricaricabile o in abbonamento. Ecco i costi:

Duferco Energia Tariffa consumo Tariffa ricaricabile Abbonamenti mensili 0,59 €/kWh fino a 50 kW 0,79 €/kWh oltre 50 kW Le tariffe variano in base alla fascia oraria e alla velocità di ricarica 65 € per 100 kWh 95 € per 150 kWh 249 € per 400 kWh 129 € al mese: fino a 200 kWh/mese; superata la soglia è previsto un addebito extra di 65 euro per ulteriori 100 kWh

Enel X

Enel X è una società del Gruppo Enel che rappresenta un importante punto di riferimento per la mobilità elettrica grazie alla sua rete di ricarica diffusa in modo capillare su tutto il territorio nazionale. A disposizione degli automobilisti ci sono punti di ricarica JuicePass, consultabili tramite l'app omonima. È possibile scegliere tra una tariffa a consumo oppure una flat. Per alcuni punti di ricarica è previsto un addebito extra in caso di mancata liberazione della presa al termine della ricarica.

Tariffe Enel X a consumo Flat da 0,69 €/kWh a 0,99 €/kWh in base alla velocità di ricarica 49 € al mese: fino a 80 kWh 79 € al mese: fino a 160 kWh 129 € al mese: fino a 320 kWh

Enel X mette a disposizione anche le soluzioni OpenCharge. Si tratta di una gamma di offerte che garantisce ricariche illimitate presso il posto auto del cliente (tramite l'installazione di una wallbox presente nel catalogo Enel X Way e l'attivazione di un'offerta dedicata Enel Energia). Attivando un'offerta OpenCharge è possibile ottenere anche delle ricariche gratuite presso i punti di ricarica JuicePass.

HeraComm

HeraComm, fornitore di energia elettrica per i clienti domestici e business, è presente sul mercato anche con una rete di punti di ricarica pubblici. Il servizio si chiama HeraRicarica ed è accessibile tramite l'app dedicata. Da notare che il servizio è compatibile con le colonnine gestite da Enel X e non presenta differenze di prezzo per quanto riguarda la velocità di ricarica. È possibile scegliere tra:

Tariffe HeraRicarica Offerta a consumo Offerta Flat 2 euro al mese (solo in caso di ricarica) 0,720 €/kWh 30 euro al mese 50 kWh inclusi ogni mese 0,840 €/kWh

Esselunga

Esselunga ha pensato bene di installare in alcuni negozi le colonnine per la ricarica delle auto elettriche. Il motivo è abbastanza banale, ovvero quello di permette a tutti coloro che possiedono un'auto elettrica di ricaricarla durante la spesa. Per poter effettuare la ricarica è necessario utilizzare la tessera RFID, disponibile al box dell’Assistenza Clienti del negozio. Allo stato attuale delle cose, il servizio è totalmente gratuito.

A partire da fine 2022, Esselunga ha deciso di rimuovere le colonnine di ricarica gratis e avviare una partnership con Be Charge.

Tariffe Esselunga kWh: Costo mensile: Tariffa flat Varie velocità a seconda del punto vendita Vedi tariffe Be Charge

Ionity

Ionity è un’azienda fondata dai più grandi colossi del mondo delle autovetture, vale a dire BMW, Mercedes, Ford e Volkswagen, di recente si sono aggiunti anche Hyundai e Kia. In Italia, Ionity è una realtà ancora molto piccola, perché conta soltanto dieci stazioni operative. Tuttavia, queste colonnine sono un concentrato di tecnologia, difatti permettono di ricaricare le auto in pochissimo tempo, grazie ad una potenza fino a 350 kW. Tendenzialmente, il prezzo per una ricarica è di 0,79 euro/kWh, tuttavia sfruttando i servizi dei produttori è possibile ottenere una tariffa agevolata.

Tariffe Ionity Mercedes MeCharge a partire da 0,46 €/kWh Audi e-tron Charging Service a partire da 0,46 €/kWh Porsche Charging Service a partire da 0,46 €/kWh Ionity Direct 0,79 €/kWh Ionity Passport 0,49 €/kWh + 17,99 euro al mese

Iper

Iper ha recentemente avviato un progetto interessante sulla falsariga di quelli di Esselunga, che permette agli interessati di ricaricare la propria auto elettrica durante una passeggiata nel punto vendita. Al momento ci sono soltanto 31 stazioni di ricarica, distribuite nei punti vendita di: Arese, Grandate, Monza, Portello, Rozzano, Savignano e Varese. Ci sono anche distributori presso i seguenti punti IperStation: Arese, Brembate, Lonato, Montebello, Orio al Serio, Seriate, Cremona, Castelfranco, Verona e Magenta. Al momento non esiste una tariffa flat, ma soltanto a consumo, di conseguenza pagherete solo ciò che effettivamente consumate in termini di energia elettrica.

Tariffe Iper kWh: Costo: Tariffa a consumo Varie velocità a seconda del punto vendita a partire da 0,39 €/kWh (con tessera, altrimenti 0,44)

LIDL

Lidl da sempre promuove la mobilità sostenibile, e per questo motivo ha cominciato un nuovo progetto che porterà all'installazione di nuovi punti per la ricarica delle auto elettriche. Si tratta di un servizio messo gratuitamente a disposizione dei suoi clienti, sia di giorno che di notte. Attualmente ci sono diversi punti sparsi per tutto il Nord Italia, ma sicuramente le colonnine saranno ben presto anche nel Mezzogiorno.

Tariffe LIDL kWh: Costo mensile: Tariffa flat Varie velocità a seconda del punto vendita Gratis per i clienti

Supercharger Tesla

Dal mese di novembre 2022, in via sperimentale, la rete di Supercharger di Tesla diventa accessibile a tutti gli automobilisti e non solo ai proprietari di un modello Tesla. Si tratta di un'importante novità per chi ha scelto un'auto plug-in di un brand diverso considerando che la rete italiana può contare quasi 200 punti di ricarica sparsi su tutto il territorio nazionale con la possibilità di sfruttare una ricarica rapida fino ad oltre i 150 kW. Inizialmente, sono circa 20 i Supercharger aperti a modelli non Tesla (qui è possibile consultare una mappa aggiornata).

Per quanto riguarda i costi della ricarica delle auto elettriche ai Supercharger italiani di Tesla è possibile consultare la tabella di seguito. I veicoli non Tesla possono accedere ad un abbonamento specifico per ottenere uno sconto sul costo di ricarica. L'abbonamento costa 12,99 euro al mese.

Tipologia di veicolo Costo nell'orario di picco (16-20) Costo nell'orario fuori picco (20-16) Veicoli Tesla 0,51 €/kWh 0,46 €/kWh Veicoli non Tesla con abbonamento 0,51 €/kWh 0,46 €/kWh Veicoli non Tesla senza abbonamento 0,69 €/kWh 0,62 €/kWh

Quale tipologia di tariffa scegliere?

Dopo aver dato uno sguardo ai maggiori servizi per la ricarica delle auto elettriche, è doveroso darvi qualche informazione in più sulla modalità e i costi delle tariffe. Innanzitutto, come avviene nel mercato della telefonia, esistono principalmente due modalità di ricarica, vale a dire:

tariffe in abbonamento;

tariffe a consumo.

La ricarica di un'auto elettrica a consumo è il modo più semplice e diretto per ricaricare la propria auto. Si paga in base alla quantità di energia elettrica utilizzata eil costo per kWh è generalmente più alto rispetto alla ricarica in abbonamento, ma è possibile ricaricare la propria auto in qualsiasi posto, senza bisogno di sottoscrivere un abbonamento.

La ricarica in abbonamento è una scelta più conveniente per chi usa spesso la propria auto elettrica e ricarica in punti pubblici. Con un abbonamento si paga un canone mensile fisso e si ricarica a un prezzo inferiore rispetto alla ricarica a consumo; uinoltre, alcuni gestori offrono sconti e promozioni per chi ricarica in orari o giorni specifici.

Ecco una tabella che riassume i pro e i contro della ricarica a consumo e in abbonamento:

Modalità di ricarica Pro Contro Abbonamento Conveniente per chi usa spesso la propria auto elettrica Richiede un abbonamento Consumo Semplice e diretto. Ottimo per integrare la ricarica domestica Prezzo per kWh più alto

In definitiva, la scelta migliore per ricaricare la propria auto elettrica dipende dalle proprie esigenze e dal budget. Se si utilizza l'auto elettrica solo occasionalmente, la ricarica a consumo può essere una soluzione conveniente specialmente se si ha la possibilità di ricaricare in casa. La ricarica a casa è il modo più conveniente per ricaricare la propria auto elettrica.

È possibile installare una wallbox, un caricabatterie domestico, nel proprio garage o parcheggio. La wallbox consente di ricaricare l'auto più velocemente rispetto a una presa standard e può essere programmata per ricaricare l'auto durante le ore in cui l'energia elettrica è più economica. La ricarica a casa e la ricarica pubblica possono essere integrate per creare un sistema di ricarica completo. È possibile utilizzare la ricarica a casa per avere un pieno nell'auto quotidianamente e utilizzare la ricarica pubblica, con tariffa a consumo, per ricaricare l'auto quando si è fuori casa. Se si utilizza l'auto elettrica spesso e si ricarica in punti pubblici, la ricarica in abbonamento può essere una scelta più conveniente.