Da ormai diverso tempo, Tesla collabora con alcuni fornitori per ottenere batterie in grado di offrire percorrenze sempre superiori ed evitare che si crei la famosa “ansia da ricarica” che invece era ben presente nei primissimi modelli. Di recente, abbiamo sentito parlare molto delle nuove batterie 4680 di Panasonic, qui un nostro approfondimento, tuttavia Tesla punta ad inserire sul mercato anche un’altra tecnologia.

Grazie a CATL, una società cinese specializzata nel settore delle batterie per auto elettriche, Tesla introdurrà batterie più premium capaci di offrire una autonomia di quasi 700 km. Zeng Yuqun, presidente di CATL, ha definito che le nuove batterie M3P dell’azienda saranno realizzate con materiali all’avanguardia in grado di offrire fino al 20% di prestazioni in più rispetto ai tradizionali modelli in ferro-fosfato. Oltre a una migliore densità di energia grazie ai nuovi materiali, Yuqun ha affermato che i costi saranno inferiori rispetto alle batterie a base di cobalto e nichel che sono ampiamente utilizzate oggi. Idealmente, questo si tradurrà in un’auto elettrica più economica e conveniente. Naturalmente CATL non rifornisce solamente Tesla, ma produce batterie anche per altri marchi come BMW, Ford e Volkswagen.

Oltre a fornire tali marchi, CATL ha annunciato all’inizio della scorsa settimana che avrebbe fornito anche Geely Automobile Holdings una tecnologia del tutto analoga. La casa automobilistica cinese possiede marchi come Volvo, Polestar e Lotus, tutti dotati di veicoli completamente elettrici. L’annuncio di CATL giunge in uno dei momenti più critici per l’industria dei veicoli elettrici; uno dei principali ostacoli per gli acquirenti di auto è proprio l’autonomia, troppo limitata in alcuni scenari. Con la serie M3P, l’autonomia potrebbe drasticamente aumentare e raggiungere, in alcuni casi, la percorrenza delle auto endotermiche.