Con questo trucco, Ferrari punta a migliorare il sound senza modificare le emissioni

Ferrari non è ancora pronta a sostituire Roma, ma quando lo farà, potrebbe essere in grado di dare al motore V8 twin-turbo da 3,9 litri un suono più evocativo che mai, con un'aerodinamica migliorata. CarBuzz ha scoperto un altro fantastico brevetto che ci dà speranza per il futuro del motore a combustione: Ferrari ha presentato domanda per un nuovo sistema di scarico intelligente presso l'Ufficio Brevetti e Marchi degli Stati Uniti.

L'idea di base è che l'invenzione (qui le foto) esalta i principi di uno scarico adattivo utilizzando un'apertura intelligente attraverso la quale lo scarico non scorre sempre direttamente; quando lo fa, c'è molto più volume ma anche molte più potenzialità in termini di prestazioni. Forse è meglio preparare una bevanda prima di intraprendere questo viaggio con me.

Ferrari brevetta e studia uno scarico dinamico, in grado di enfatizzare le melodie senza eccedere con le emissioni

Oltre a garantire le, le Ferrari devono averee, nonostante gli ingegneri di Maranello abbiano finora svolto un ottimo lavoro, le normative sulle emissioni che richiedono il montaggio di filtri antiparticolato per benzina (GPF) hanno avuto un grave impatto sulla qualità uditiva dei veicoli le cui prese d'aria e gli scarichi sono già stati attutiti dalle precedenti normative sulle emissioni, che hanno reso inevitabile la sovralimentazione del turbocompressore. Il brevetto afferma che le norme sul rumore hanno ulteriormente ostacolato gli sforzi della Ferrari per fornire "un rumore di scarico che sia naturale e adatto all'uso sportivo della vettura".

Nello specifico, l'idea è pensata per l'uso in un'auto sportiva con motore anteriore e trazione posteriore, e questo perché un elemento incentrato sull'aerodinamica ha bisogno di spazio che non sarebbe del tutto possibile con una configurazione a motore centrale/AWD, come vedrai presto. La Ferrari ha altre idee per migliorare l'aerodinamica sulle auto a motore centrale. Perché non un V12 con motore anteriore? Probabilmente perché si prevede che il sostituto dell'812 continuerà a respirare liberamente.

Dovremmo chiarire che da nessuna parte il brevetto indica di bypassare, escludere o imbrogliare i convertitori catalitici, i GPF o qualsiasi altro dispositivo di emissione: questa è una specialità tedesca. Il brevetto indica che nell'uso normale, come all'avviamento o in città, lo scarico verrebbe deviato attraverso un canale relativamente piccolo ma sufficientemente dimensionato in una camera con un labirinto - gergo brevettato per un silenziatore.

Ma nel brevetto Ferrari, questa apertura a forma di tromba ha alette regolabili in modo incrementale nella parte superiore e inferiore, una di fronte all’altra. Queste alette si trovano proprio all'uscita dei tubi di scarico, a loro volta verso il fondo del veicolo vicino al pavimento. I silenziatori si troverebbero dietro ciascuna delle ruote posteriori, ma le uscite di scarico a forma di tromba sarebbero incanalate al centro dell'auto.

Indipendentemente dal fatto che i gas di scarico passino attraverso i silenziatori o meno, le alette sarebbero in grado, almeno parzialmente, di influenzare il volume e la qualità del suono, ma a velocità più elevate, si potrebbe bypassare del tutto il silenziatore, sintonizzando il suono con piccoli incrementi attraverso la gamma di giri.