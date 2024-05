Noleggio a lungo termine: che cos'è e quando conviene

Il noleggio a lungo termine è una particolare e sempre più diffusa formula contrattuale a disposizione degli automobilisti in cerca di un’alternativa all’acquisto di un’auto nuova o usata. Come lascia intendere il nome stesso di questa formula, con il noleggio a lungo termine, l’auto non è di proprietà dell’automobilista che la noleggia per un tempo definito dalle condizioni contrattuali.

Il proprietario dell’auto resta il produttore o la società di auto noleggio (molti costruttori gestiscono direttamente servizi per il noleggio a lungo termine come soluzioni alternative alla vendita delle vetture prodotte). Il contratto di noleggio a lungo termine prevede il pagamento, da parte del contraente, di un canone mensile, che include anche alcune spese accessorie, e, in alcuni casi, di un anticipo.

Come funziona il noleggio a lungo termine

Uno dei punti di forza del noleggio a lungo termine, come soluzione alternativa all’acquisto di un’auto, è rappresentato dalla sua semplicità. Il funzionamento di questa formula contrattuale è davvero semplice. Chi ha la necessità di cambiare auto può evitare l’acquisto della vettura, nuova o usata, per scegliere una soluzione di noleggio.

A differenza dei classici servizi di noleggio, come quelli accessibili in un aeroporto che prevedono contratti di breve durata, il noleggio a lungo termine comporta la sottoscrizione di un contratto di lunga durata che va a coprire buona parte del ciclo di utilizzo di un’auto. Con il noleggio a lungo termine si sottoscrive un contratto che garantisce l’utilizzo della vettura per almeno uno o due anni. Sono frequenti anche contratti di noleggio per un tempo più lungo come, ad esempio, quattro anni. Il contratto prevede il pagamento di un anticipo, ma ci sono spesso formule con anticipo zero, proprio come per l’acquisto con finanziamento, e il pagamento di un canone mensile fisso.

A differenza degli acquisti con finanziamento, con il noleggio a lungo termine, nel canone mensile sono incluse diverse spese accessorie. Con questa particolare formula contrattuale, infatti, nel canone mensile è già inclusa la copertura della copertura RC Auto, obbligatoria per poter circolare o sostare su strade pubbliche, e, in molti casi, anche di coperture accessorie come il furto e incendio, l’assistenza stradale e altre ancora (è la società di noleggio che sceglie le coperture assicurative accessorie da includere in fase di formulazione dell’offerta commerciale).

Con il noleggio a lungo termine, inoltre, sono incluse nel canone anche le spese di manutenzione ordinaria e straordinaria, in modo da mettere al riparo l’automobilista da spese extra dovute a malfunzionamenti, anche minimi, del veicolo noleggiato. Spesso, i veicoli forniti con soluzioni di noleggio a lungo termine includono la scatola nera e/o un dispositivo di rilevamento satellitare installato dalla società di noleggio ed utile sia per il soccorso stradale che per il rilevamento della posizione in caso di furto. C’è anche la possibilità di avere un’auto sostitutiva in caso di problemi con l’auto noleggiata.

C’è poi la questione del bollo auto. Con gli ultimi aggiornamenti normativi, il pagamento della tassa automobilistica è a carico del cliente e non più dell’operatore di noleggio. Il bollo va versato alla Regione o alla Provincia Autonoma in cui il locatario del veicolo ha residenza, in caso di noleggio per privati, oppure sede legale, per il noleggio per persone giuridiche. Le società di noleggio possono offrire il “servizio bollo” facendosi carico del pagamento della tassa ed includendone l’importo nel canone mensile.

Tra le caratteristiche dei contratti di noleggio a lungo termine, inoltre, possono esserci alcune limitazioni contrattuali. Tra queste, la più frequente è quella che prevede un chilometraggio limitato. La compagnia che fornisce il veicolo a noleggio, infatti, fissa un limite di chilometri percorribili con tale veicolo. Tale limite può essere annuale oppure valido per tutta la durata del noleggio. In caso di superamento del limite, inoltre, è previsto un costo extra al chilometro percorso (solitamente tra 0,10 e 0,20 euro al chilometro).

Cosa succede alla fine del noleggio a lungo termine?

Alla fine del contratto, che, come sottolineato in precedenza dura almeno un anno solare, il contraente dovrà restituire l’auto alla società di noleggio e non ci sarà la possibilità di riscattarla per completare l’acquisto come avviene, invece, con il leasing. Si tratta di un aspetto centrale che va a differenziare questa soluzione da altre formule di acquisto di una vettura.

La singola società di noleggio, in ogni caso, potrebbe offrire al cliente la possibilità di acquistare il veicolo appena terminato il noleggio oppure, una volta scaduto il contratto, potrebbe proporre il rinnovo o la sostituzione della vettura. Da notare che è possibile recedere da un contratto di noleggio a lungo termine prima della sua conclusione.

In questo caso, però, è previsto il pagamento di una penale, definita dalle condizioni contrattuali. Alcune società di noleggio a lungo termine, però, consentono ai clienti di esercitare un’opzione di uscita anticipata senza costi o con costi ridotti, solitamente accessibile a partire dalla metà della durata del contratto

Quanto costa il noleggio a lungo termine

Non ci sono prezzi standard per il noleggio a lungo termine di auto a privati in quanto, esattamente come avviene per la vendita, sono le singole società a definire le strategie commerciali di volta in volta. La sottoscrizione di un contratto di noleggio a lungo termine comporta un anticipo e un canone mensile. Talvolta, soprattutto per i modelli più economici, l’anticipo viene azzerato.

Per quanto riguarda il canone mensile (che comprende anche spese accessorie come l’assicurazione), l’importo è legato a doppio filo al valore dell’auto che si sta noleggiando. In media, per una city car viene richiesto un canone di 150-250 euro al mese. Tale importo cresce al crescere del valore dell’auto che si desidera noleggiare oltre che in caso di vari servizi accessori aggiuntivi inclusi nel canone.

Esistono, naturalmente, anche formule di noleggio a lungo termine pensate per auto premium e di lusso. In questo caso, i costi aumentano vertiginosamente, raggiungendo facilmente la fascia di prezzo tra i 500 e i 1.000 euro con possibilità di crescere ancora per i modelli più esclusivi e in caso di accesso a servizi particolarmente completi.

Il noleggio a lungo termine per un’auto nuova

Il noleggio a lungo termine è una soluzione alternativa all’acquisto sempre più diffusa. In particolare, tale formula contrattuale sta diventando un’opzione sempre più utilizzata in sostituzione dell’acquisto di un’auto nuova. Il mercato italiano propone tante società di noleggio specializzate in questo tipo di formula. Molti produttori di auto, inoltre, presentano promozioni dedicate al noleggio a lungo termine come alternativa al tradizionale acquisto con finanziamento o al leasing.

Questo tipo di proposte commerciali sono gestite direttamente dal produttore e dalla sua rete di vendita oppure tramite società controllate che operano in modo indipendente e parallelo alla rete di concessionari. Al netto di questi aspetti puramente commerciali, è opportuno sottolineare come il noleggio a lungo termine rappresenti oggi una formula contrattuale sempre più diffusa e sempre più richiesta da chi vuole cambiare auto e passare ad un modello nuovo.

Il noleggio a lungo termine per un’auto usata

Anche per le auto usate c’è la possibilità di ricorrere al noleggio a lungo termine andando a beneficiare di tutti i vantaggi accessibili con il noleggio di un’auto nuova. In questo caso, scegliere il noleggio a lungo termine di auto usate può rappresentare una soluzione ancora più conveniente in quanto i costi “fissi” (canone mensile e eventuale anticipo) si andranno a ridurre sensibilmente rispetto al noleggio del nuovo. In molti casi, inoltre, le auto sono di recente immatricolazione e con pochi chilometri percorsi.

Nello stesso tempo, però, le condizioni contrattuali e tutti i vantaggi del noleggio a lungo termine restano. Di conseguenza, optando per una soluzione dedicata per le auto usate si continuerà a non dover pagare l’assicurazione, la manutenzione e altri servizi accessori. La scelta di un’auto usata a noleggio potrebbe comportare qualche limitazione aggiuntiva, come un chilometraggio inferiore. Si tratta, in ogni caso, di un’opzione da tenere in considerazione per ridurre le spese quando si deve cambiare auto.

Vantaggi e svantaggi del noleggio a lungo termine

Il noleggio a lungo termine è una soluzione alternativa all’acquisto di una nuova auto (nuova o usata). Come tale, quest’opzione presenta una serie di pro e contro. Non si tratta di aspetti assoluti ma di elementi da valutare caso per caso per poter capire se puntare su di un’auto a noleggio invece che acquistarla è davvero la soluzione giusta per le proprie esigenze.

Partiamo dai vantaggi del noleggio a lungo termine. In genere, i costi iniziali sono ridotti o nulli permettendo di evitare un esborso economico considerevole all’automobilista. C’è poi la possibilità di accedere ad una serie di servizi accessori inclusi nel canone mensile, senza costi extra. Questo dettagliato consente di eliminare vari costi legati alla gestione e al mantenimento dell’auto, alleggerendo le spese da sostenere nel corso degli anni.

A fine contratto, inoltre, sarà possibile restituire l’auto e passare ad un nuovo modello in modo semplice e veloce, senza perdite di tempo e senza dover verificare le condizioni migliori per rivendere la propria vettura evitandone la svalutazione. Per chi ama cambiare auto con una certa frequenza (ad esempio ogni 4 anni) la scelta del noleggio a lungo termine può rappresentare la strada giusta, sia in termini di flessibilità che di spesa complessiva.

Naturalmente, con il noleggio a lungo termine ci sono anche dei contro da considerare. Il contratto di noleggio potrebbe presentare diverse limitazioni come quella legata al chilometraggio massimo. Chi percorre molti chilometri dovrà fare attenzione in quanto superare il tetto fissato contrattualmente può tradursi in un notevole incremento dei costi.

C’è poi da tenere in considerazione le possibili spese di ripristino a fine contratto. Il veicolo noleggiato, infatti, deve essere restituito nelle stesse condizioni e con gli stessi accessori che lo caratterizzavano ad inizio del contratto. Questo aspetto può tradursi in un costo aggiuntivo a cui far fronte una volta concluso il noleggio.

In generale, tutti questi dettagli sono sempre indicati nelle condizioni contrattuali che vanno lette con attenzione per evitare la sottoscrizione di offerte non convenienti per le proprie esigenze. Il noleggio a lungo termine presenta penali per recesso anticipato del contratto. Bisogna, quindi, evitare di sottoscrivere una soluzione di questo tipo

Domande e risposte

Noleggio a lungo termine, si può anche con auto usate? Certamente, ci sono società che lo permettono.

Come funziona il noleggio a lungo termine per le partite IVA? Questa formula funziona similarmente ai privati, l'unica vera differenza riguarda la deduzione. Se l'auto è un bene strumentale è possibile scaricare la spesa al 100%.

Noleggio a lungo termine e leasing, cosa cambia? Con NLT è possibile, come suggerisce la parola, noleggiare l'auto per un periodo di diversi mesi o anni. Con il leasing si arriva sempre all'acquisto o riconsegna dell'auto.

Quanto costa il noleggio a lungo termine? Non esiste una risposta precisa a questa domanda, tuttavia le auto più economiche offrono un canone misurato di poche centinaia di euro al mese.

Quando conviene il noleggio a lungo termine? Il NLT è una scelta valida quando non si ha la necessità o desiderio di possedere un veicolo, ma è necessaria solo una vettura che permetta gli spostamenti. Per le aziende e i liberi professioniti questa formula concede anche una deduzione al 100%.