Audi ha trovato un modo ingegnoso per procurarsi la plastica per le fibbie delle cinture di sicurezza del nuovo SUV Q8 e-tron; gli involucri delle fibbie sono parzialmente realizzati con rifiuti misti di plastica per automobili, tra cui griglie, paraurti e coperture del sottoscocca. Tutto inizia con la rimozione delle parti da veicoli vecchi e danneggiati che sono irreparabili; il passaggio successivo prevede la eliminazione di eventuali fermagli metallici e altri materiali estranei dalle parti selezionate. Grazie a uno speciale processo di riciclo chimico tutta la plastica riciclata si trasforma in un granulato che può essere utilizzato per la produzione di nuove parti.

Mentre Audi è limitata alla produzione di un componente piccolo come la fibbia di una cintura di sicurezza, i pezzi riciclati riducono il costo delle materie prime nella produzione della Q8 e-tron. L’iniziativa fa parte del progetto PlasticLoop in collaborazione con LyondellBasell, multinazionale chimica e produttrice di materie plastiche. Audi afferma che questa è la prima volta che i componenti di sicurezza vengono prodotti in questo modo, anche se siamo abbastanza fiduciosi che non sarà l’ultima.

Diverse case automobilistiche tra cui Renault, BMW e Fiat, hanno mostrato interesse nell’utilizzo di materiali sostenibili, riciclabili e riciclati per i rivestimenti interni e i pannelli esterni dei loro veicoli. Anche Hyundai, soprattutto su Ioniq 5, si è spesa per trovare materiali innovativi ripulendo addirittura i mari. Per l’industria automobilistica si tratta di una novità davvero interessante che permette di ottmizzare sia i tempi di approvvigionamento di specifici materiali sia di migliorare i costi. La curiosità ora sorge spontenea; dopo la copertura in plastica delle cinture di sicurezza, Audi allargherà il programma anche ad altri elementi “nascosti”?