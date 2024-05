Dacia Sandero GPL in offerta a 79 euro al mese, negli allestimenti Stepway e Streeway

Anche a maggio, il panorama automobilistico italiano vede ancora una volta la Fiat Panda dominare la classifica delle auto più vendute, seguita a ruota dalla Dacia Sandero. Quest'ultima, appartenente al Gruppo Renault, ha catturato l'attenzione del mercato grazie alla sua offerta qualitativa e alle recenti promozioni introdotte dalla casa automobilistica romena.

La Dacia Sandero si presenta in due principali versioni: la Streetway, dal design più urbano e raffinato, e la Stepway, che si distingue per elementi estetici ispirati al mondo dei crossover. Il modello Streetway si posiziona come l'opzione più economica, partendo da un prezzo di 13.250 euro nella configurazione Essential con motore SCe 65 e cambio manuale a 5 marce. Tra le varie opzioni disponibili, spicca il motore TCe 90 e la versione bifuel benzina+GPL TCe 100 GPL ECO-G, che sottolinea il successo di Renault e Dacia nel segmento dei veicoli a GPL. Per chi desidera un allestimento più completo, la versione Expression inizia da 14.300 euro.

La Sandero Stepway rappresenta l'offerta più intrigante della gamma, con il livello di allestimento Essential disponibile a partire da 15.300 euro, dotato di motore TCe 90. La gamma si arricchisce con le versioni Expression ed Extreme, quest'ultima particolarmente consigliata grazie a un equipaggiamento quasi completo e disponibile sia nella variante GPL che con il motore TCe 100, a partire, rispettivamente, da 18.400 euro e 18.700 euro.

Le recenti promozioni di Dacia dedicate al mese di maggio 2024 rendono ancora più accessibile l'acquisto di una Sandero Stepway ECO-G, con una formula di finanziamento che prevede una rata mensile di soli 79 euro per 36 mesi, con un anticipo di 3.660 euro e una maxi-rata finale da 11.154 euro, dando la libertà di restituire il veicolo al termine del finanziamento. La stessa formula è applicabile per la versione Streetway ECO-G, con rate da 79 euro, anticipo di 4.310 euro e maxi rata finale di 9.440 euro.

Differenti anche i tassi TAN e TAEG, che sono di 1,99% e 3,43% per Stepway e di 5,99% e 8,04% per Streetway. Queste proposte confermano il posizionamento di Dacia sul mercato come marchio capace di offrire veicoli accessibili, senza compromettere su dotazioni e tecnologia.