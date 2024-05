Fiido Air, la nuova e-bike in fibra di carbonio è bellissima, in pre-order a 1000 euro in meno

Le biciclette elettriche oggi disponibili sono solitamente più grandi, pesanti e ingombranti rispetto a quelle classiche, e se ciò non è un problema fintanto che vengono utilizzate con la pedalata assistita attiva, il loro uso normale è certamente più faticoso, proprio per via del peso superiore. Fiido, dopo molti anni e modelli, ha presentato “Fiido Air”, una e-bike innovativa, bella, moderna e soprattutto leggera, rispetto alla media di mercato. È così è nata la Fiido Air, dal peso di 13,75 Kg, già premiata con il Red Dot Award per il suo design.

La riduzione del peso è stata ottenuta attraverso l’uso della fibra di carbonio in componenti chiave, inclusi il telaio della bici, la forcella anteriore, il manubrio e il fusto del reggisella.

Il design è minimalista e il telaio a forma di diamante aggiunge un tocco all’eleganza, avvicinandola al look di una bibicletta da corsa. Il display tradizionale, posizionato sul manubrio è stato rimosso, e tutto è stato spostato sul polso, tramite lo smartwatch Fiido Mate. Al posto della catena di trasmissione è stata usata una cinghia, soluzione già vista anche su alcune motociclette, e i freni idraulici SHIMANO BR-MT410 offrono una potenza di frenata affidabile.

Il sensore di coppia Mivice attiva il motore elettrico istantaneamente, mentre il motore offre potenza più che sufficiente, erogandola con fluidità e in silenzio.

Per attivare la bicicletta ora c’è un sensore d’impronte digitale, o si può attivare tramite lo smartwatch Fiido Mate e con l’app per smartphone. Quindi potrete scegliere il metodo che meglio preferite, senza obbligarvi a portare con voi lo smartphone o lo smartwatch.

Durante la guida potrete scegliere tra tre modalità di PAS (pedalata assistita), che definiscono il modo e la velocità massima fino a cui il motore elettrico deve continuare a spingere. L’autonomia massima dichiarata è di 80 Km, e se non dovessero bastarvi, sarà possibile acquistare e aggiungere ulteriori batterie.

"Siamo entusiasti di presentare la Fiido Air Carbon Fiber Electric Bike ai ciclisti di tutto il mondo", ha dichiarato Keven, CTO di Fiido. "La Air combina gli ultimi progressi nella costruzione leggera in fibra di carbonio, caratteristiche innovative e prestazioni eccezionali. Crediamo che rivoluzionerà l'industria delle eBike e fornirà ai ciclisti un'esperienza di guida straordinaria.”

La Fiido Air Carbon Fiber Electric Bike è ora disponibile in pre-ordine con uno sconto di 1000 euro, al prezzo di 1799 euro. Potete acquistarla in early-bird entro il 1 giugno. La batteria supplementare costa 242 euro.

Se vi interessa, date un’occhiata a questo link sul sito ufficiale.