Raggiungere le cinque stelle nel Euro NCAP, anche se più semplice rispetto a qualche anno fa, continua ad essere un motivo di vanto per i costruttori, sia per poter garantire la massima sicurezza ai propri clienti che per avere una carta da giocare in più per la promozione dei propri veicoli. L’ultimo aggiornamento dei test Euro NCAP premia Mercedes, Volvo, Volkswagen e Kia che portano a casa il massimo punteggio. Risultati positivi, ma non al top, anche per alcuni modelli Stellantis.

Le cinque stelle Euro NCAP sono state conquistate dalla Mercedes Classe C, dalla Volvo C40 Recharge e dalla Kia EV6. Promosso anche il Volkswagen Multivan. Nella categoria relativa agli occupanti adulti si registra un punteggio altissimo per la Classe C che raggiunge il 93%.

Per gli occupanti bambini, invece, è Volvo che conquista il punteggio più alto con l’89%. Mercedes e Volvo conquistando i punteggi più alti anche nelle altre due categorie dei test Euro NCAP ovvero la sicurezza degli utenti della strada (con Mercedes che tocca l’80% con la sua Classe C) e i Saftey Assist (con Volvo che arriva all’89%).

Da segnalare, invece, che i modelli di Stellantis testati devono accontentarsi delle quattro stelle. In particolare, la Opel Astra e la Peugeot 308 di nuova generazione si fermano un gradino sotto al massimo punteggio ottenibile, replicando il risultato ottenuto dalla DS 4 nelle scorse settimane. Le quattro stelle rappresentano, in ogni caso, un buon punteggio che conferma la qualità dei due progetti.

Per il momento, nel 2022, nessun veicolo testato è sceso al di sotto delle quattro stelle.