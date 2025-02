Cresce l'interesse verso le auto elettriche usate in Europa

L'interesse per le auto elettriche e ibride usate sta crescendo rapidamente in Europa, secondo i dati del 2024 della piattaforma online Carvago. Le vendite di questi veicoli hanno raggiunto il 19% del totale, mentre quelle delle auto diesel sono calate dell'8%.

Il mercato delle auto di seconda mano sta vivendo una trasformazione significativa, con l'elettromobilità che guadagna terreno anche nel settore dell'usato. La piattaforma Carvago, leader europeo per la compravendita di auto usate online, ha rivelato che nel 2024 il 10% delle vendite ha riguardato veicoli elettrici, mentre le ibride hanno rappresentato il 9% del totale.

Jakub Šulta, fondatore di Carvago, ha commentato: "nel corso dell'ultimo anno abbiamo assistito a un netto cambiamento nelle preferenze dei clienti. Se nel 2023 le auto diesel dominavano su Carvago, l'anno scorso l'interesse nei loro confronti è diminuito a favore delle auto elettriche e ibride, le cui vendite sono raddoppiate rispetto all'anno precedente".

Šulta attribuisce questo incremento di interesse a diversi fattori, tra cui la crescente esperienza degli utenti con i veicoli elettrici e una maggiore consapevolezza che sta contribuendo a sfatare miti e dubbi sul loro utilizzo.

Le statistiche di vendita mostrano che le auto a benzina mantengono una quota stabile del 43%, mentre quelle diesel hanno subito un calo significativo, passando dal 46% al 38% su base annua. Questo trend riflette l'adattamento dei consumatori alle normative sulle emissioni sempre più stringenti e ai vantaggi economici offerti dai veicoli elettrici.

Tra le auto elettriche usate più richieste sulla piattaforma Carvago spiccano la Nissan Leaf, la Tesla Model 3 e la Smart ForTwo. La top ten delle vendite conferma una preferenza per i modelli di produttori affermati, con un notevole interesse anche per le city car elettriche come la BMW i3 e la Fiat 500e.

È interessante notare che i clienti che acquistano auto elettriche su Carvago sembrano particolarmente attenti all'età: il 98% dei veicoli elettrici venduti ha meno di cinque anni, con Tesla, Nissan e Volkswagen che dominano le vendite in questo segmento.

Questi dati suggeriscono una crescente maturità del mercato delle auto elettriche e ibride usate, indicando che l'elettromobilità sta diventando una scelta sempre più accessibile e attraente anche per chi cerca un'auto di seconda mano.