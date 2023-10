Cyberquad arriva anche in Italia, cos'è il nuovo "giocattolo" di Tesla

Tesla ha introdotto il suo Cyberquad in Italia, dove ora è disponibile per l'acquisto presso il Tesla Shop al prezzo di 1.990 euro. Questo prodotto è un giocattolo pensato per bambini di età compresa tra gli 8 e i 12 anni ed è stato originariamente lanciato negli Stati Uniti alla fine del 2021. Dopo un'attesa prolungata, ora è finalmente disponibile anche nel nostro Paese.

Il design del Cyberquad per bambini è ispirato al Cybertruck di Tesla ed è essenzialmente una versione rimpicciolita per i più giovani del vero Cyberquad che Tesla aveva presentato insieme al suo pickup elettrico.

In passato, erano circolate voci riguardo alla possibilità che Tesla avrebbe lanciato una versione da adulti del veicolo, magari per essere trasportata nel pickup elettrico. Tuttavia, ad oggi, sembra improbabile che Tesla rilascerà mai un quad elettrico per adulti a causa delle complessità progettuali condivise da Musk stesso.

Questo Cyberquad per bambini presenta un telaio completamente realizzato in acciaio, un comodo sedile imbottito, sospensioni posteriori con freno a disco e barre luminose a LED. È alimentato da una batteria agli ioni di litio da 188 Wh che offre un'autonomia fino a 19,3 km. Il veicolo dispone di due impostazioni di velocità e una modalità di retromarcia, con una velocità massima di 13 km/h.

