Il mercato europeo delle auto elettriche sta attraversando una fase di profonda trasformazione che ridisegna gli equilibri consolidati negli ultimi anni. Mentre Tesla ha dominato incontrastata le classifiche di vendita per lungo tempo, i dati di maggio 2025 rivelano un panorama competitivo completamente diverso, dove i costruttori tradizionali stanno conquistando quote di mercato significative. La crescita complessiva del settore, con un incremento del 26% nelle immatricolazioni elettriche rispetto allo stesso periodo dell'anno precedente, testimonia la vitalità di un comparto in piena evoluzione.

Il crollo di Tesla rappresenta il dato più eclatante del mese. Il gigante americano ha registrato un calo del 28% fermandosi a 14.055 vetture immatricolate, una performance che lo ha relegato al quarto posto dopo anni di leadership indiscussa. Questo risultato segna la fine di un'era in cui l'interrogativo principale riguardava solamente quale tra Model 3 e Model Y avrebbe ottenuto risultati migliori.

Al vertice della classifica si posiziona ora Volkswagen con 23.270 auto elettriche vendute, registrando un impressionante incremento del 50% rispetto a maggio 2024. Il successo del marchio tedesco si basa sulla crescita generalizzata della sua gamma elettrica: ID.3 ha segnato un +13%, ID.4 un +11%, mentre ID.7 ha addirittura triplicato le vendite con un straordinario +368%.

La sorpresa più grande arriva però da Skoda, che con 14.920 unità vendute si piazza al secondo posto grazie a un incremento del 181%. Il merito va principalmente alla Elroq, che da sola ha totalizzato 9.250 vendite dimostrando come l'innovazione progettuale possa rapidamente conquistare il favore dei consumatori europei.

BMW completa il podio con 14.904 vetture e una crescita più contenuta ma costante dell'1,9%, confermando la solidità del suo approccio alla mobilità elettrica. Dietro Tesla, Renault si distingue con 9.215 unità vendute e un robusto +33%, trainata principalmente dal successo della nuova R5 E-Tech che sta conquistando gli automobilisti europei con il suo design retrò-futuristico.

Le 192.810 immatricolazioni di maggio rappresentano un incremento del 26% su base annua, mentre i primi cinque mesi del 2025 hanno visto 953.114 auto elettriche vendute, con una crescita del 27,3% rispetto alle 748.841 unità del periodo gennaio-maggio 2024.

Kia merita una menzione particolare con le sue 8.812 vetture vendute e un consistente +60%, dimostrando come anche i costruttori coreani stiano trovando la loro dimensione nel mercato europeo dell'elettrico. La EV3 si è infatti posizionata al sesto posto nella classifica cumulativa dei primi cinque mesi dell'anno.

Analizzando i dati dall'inizio dell'anno, emerge come la Tesla Model Y mantenga ancora la leadership assoluta con 45.592 unità vendute, seguita da tre modelli Volkswagen: ID.4 con 33.916 vendite, ID.7 con 32.307 e ID.3 con 30.598. La Model 3 di Tesla occupa il quinto posto con 30.119 unità, evidenziando come il costruttore americano, pur perdendo terreno, conservi ancora posizioni di rilievo nelle classifiche annuali.

Questo cambiamento negli equilibri di mercato riflette la maturazione del settore automobilistico europeo, dove l'innovazione tecnologica si combina con la capacità produttiva e distributiva consolidata dei marchi tradizionali. La sfida per Tesla sarà quella di adattarsi a un mercato sempre più competitivo, mentre per i costruttori europei l'obiettivo rimane quello di consolidare i progressi ottenuti e continuare a guadagnare quote in un settore strategico per il futuro dell'automotive.