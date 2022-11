Per gli automobilisti è in arrivo un brutta sorpresa dal decreto-legge di bilancio che il Consiglio dei Ministri ha varato pochi giorni fa: lo sconto sulle accise subirà una diminuzione.

Da marzo fino ad oggi, avevamo assistito ad una proroga, mese per mese, degli sconti, che aveva sicuramente giovato alle tasche degli italiani. L’ultima era arrivata nemmeno due settimane fa, e poneva il nuovo termine, al 31 dicembre 2022.

Il nuovo Governo però, ha inserito nella legge di Bilancio 2023, un decreto apposito che introduce alcune misure urgenti sulle accise e Iva sui carburanti. In pratica il decreto legge modifica le aliquote accisa agevolate.

Cosa succederà? Dal 1° dicembre fino a fine anno, si passerà dal taglio di 25 centesimi al litro, che con IVA portavano uno sconto al distributore di 30,5 centesimi al litro, ad un taglio di 15,3 centesimi con IVA che al distributore equivalgono a 18,3 centesimi di sconto al litro. Quindi sia per benzina che per il gasolio, lo sconto sulle accise scende al 40%. Per il metano invece resta confermato l’azzeramento delle accise nonché l’IVA ridotta al 5%.

Tali disposizioni sono presenti nel decreto-legge 23 novembre 2022, n. 179, dal titolo “Misure urgenti in materia di accise sui carburanti e di sostegno agli enti territoriali e ai territori delle Marche colpiti da eccezionali eventi meteorologici.”

Si potrebbe quindi pensare che parte del risparmio ottenuto lo Stato con la riduzione degli sconti, possa essere investito per il finanziamento delle opere di bonifica e supporto alla popolazione del territorio marchigiano, recentemente colpito da forti alluvioni.

Restano quindi pochi giorni per poter fare rifornimento a prezzo agevolato. Questi i prezzi medi al 24 novembre 2022,

Benzina in modalità self 1,685 euro/litro, mentre col servizio il prezzo sale a circa 1,833 euro/litroIl prezzo medio praticato del diesel self è di 1,777 euro/litro, mentre la media del diesel servito rimane a 1,926 euro/litro Secondo le ultime rilevazioni, il prezzo medio del metano auto è compreso tra 2,068 e 2,422, mentre i prezzi praticati del Gpl vanno tra 0,768 a 0,785 euro/litro.