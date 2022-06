Hyundai e Michelin annunciano un nuovo accordo di collaborazione per lo sviluppo per di pneumatici di nuova generazione per auto elettriche premium. Grazie ad un lavoro congiunto, le due società per i prossimi tre anni si impegneranno sullo sviluppo di pneumatici eco-compatibili, aumentando significativamente l’uso di materiali sostenibili. Tale accordo fa seguito alla partnership quinquennale firmata nel 2017 per sviluppare congiuntamente un esclusivo pneumatico destinato alla IONIQ 5.

Questa partnership con Michelin si tradurrà in vere e proprie innovazioni nella tecnologia dei pneumatici, consolidando la posizione di Hyundai Motor Group come leader nel settore della mobilità intelligente. Sfruttando la nostra tecnologia di mobilità e l’esperienza di Michelin negli pneumatici, siamo fiduciosi nella nostra capacità di ottenere innovazioni rivoluzionarie nel miglioramento delle prestazioni dei pneumatici e creare sinergie in questa collaborazione, ha dichiarato il Vicepresidente Kim.

Come accennato, nei prossimi tre anni Michelin e la casa automobilistica Hyundai svilupperanno congiuntamente pneumatici ecologici, dunque con un maggiore utilizzo di materiali eco-compatibili ed ottimizzati per i veicoli elettrici di prossima generazione. Secondo quanto diffuso nel comunicato stampa, le due parti lavoreranno ad un sistema di monitoraggio degli pneumatici in tempo reale che contribuirà a migliorare anche la tecnologia di guida autonoma. Una volta realizzati, gli pneumatici di nuova generazione debutteranno sui futuri modelli EV premium di Hyundai. Non a caso, la nuova tecnologia punterà sul miglioramento della durata degli pneumatici, sulle prestazioni di guida e sull’efficienza elettrica. A tal proposito, non mancheranno ricerche per analizzare i parametri più importanti che miglioreranno significativamente il comfort di guida dei conducenti, riducendo vibrazioni e rumore generati ad alte velocità.