Da pickup a generatore: Il Cybertruck di Tesla può alimentare la vostra casa ma il prezzo non è per tutti

Uno dei numerosi proprietari di un Tesla Cybertruck ha recentemente scoperto che l'installazione di Powershare, il dispositivo che consente al pick-up di alimentare l'intera abitazione, ha un costo decisamente non per tutte le tasche.

Quando Tesla ha presentato il Cybertruck, ha confermato che si trattava del primo veicolo della società dotato di ricarica bi-direzionale. Questa funzione consente ai proprietari di utilizzare il pacco batterie del Cybertruck per alimentare vari dispositivi e, persino, altre auto elettriche tramite le prese nella zona di carico del veicolo.

Inoltre, attraverso un dispositivo chiamato Powershare, i proprietari possono utilizzare il Cybertruck per alimentare le loro abitazioni in caso di interruzione di corrente, trasformando il pick-up in un generatore d'emergenza.

Tesla ha precedentemente affermato che i proprietari di Powerwall, il sistema di stoccaggio di energia domestica della società, dispongono già dell'hardware necessario per utilizzare la funzione Powershare.

Tuttavia, se non si possiede un Powerwall, è possibile utilizzare il connettore a muro universale di Tesla insieme a un Gateway. Inoltre, in caso non si possegga nulla di quanto riportato poc'anzi, la società ha anche introdotto un nuovo connettore mobile chiamato: "Powershare".

Per i clienti della serie Foundation di Cybertruck, Tesla offre gratuitamente l'hardware necessario per Powershare, mentre per i clienti della serie Foundation di Cyberbeast, fornisce un contributo di 4.000$ per l'installazione.

Tuttavia, uno dei proprietari di Cybertruck, tale Joe Tegtmeyer, è rimasto sconcertato quando ha ricevuto un preventivo di 64.275$ per l'installazione del Powershare a casa sua.

Il preventivo includeva anche l'acquisto di due Powerwall, ma senza questi ultimi il costo sarebbe stato, comunque, di 33.837,50$. Il prezzo elevato, pare essere principalmente dovuto a un aggiornamento sospetto, di ben 24.000$, necessario per aumentare i KW necessari ad alimentare l'abitazione.

Un dettaglio che è risultato poco chiaro a Tegtmeyer, il quale aveva già effettuato diversi aggiornamenti elettrici in virtù della recente installazione di pannelli solari, e che lo ha fatto desistere dal procedere con l'aggiornamento.

Questo peculiare episodio solleva alcuni dubbi sul reale costo d'installazione del Powershare di Tesla, specialmente considerando che l'idea di base è proprio quella di sfruttare la ricarica bi-direzionale per far risparmiare l'utenza e fornirle uno strumento addizionale per giustificare il costo elevato del pick-up.

Diventa, quindi, necessario per Tesla definire meglio i termini per i quali Powershare si riveli realmente gratuito, o offerto a prezzo ridotto, per i suoi clienti, o iniziare a prendere in considerazione delle partnership mirate per ridurre i costi di installazione.