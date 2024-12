Nuovi guai per il Tesla Cybertruck, è al settimo richiamo

La Tesla ha avviato il richiamo di 694.304 veicoli negli Stati Uniti a causa di un problema al sistema di monitoraggio della pressione dei pneumatici (Tpms). Il difetto potrebbe causare la disattivazione della spia di segnalazione allo spegnimento dell'auto, con il rischio che il conducente guidi con una ruota sgonfia. Finora non sono stati segnalati incidenti correlati.

L'intervento coinvolge le Model 3 dal 2017, le Model Y dal 2020 e tutti i Cybertruck. Per il pick-up elettrico si tratta del settimo richiamo in poco più di un anno dal lancio. Secondo uno studio di BizzyCar, le auto Tesla hanno rappresentato il 21% dei richiami nei primi nove mesi del 2024.

La casa automobilistica americana ha già iniziato a distribuire l'aggiornamento software necessario alla flotta di veicoli interessati, senza richiedere interventi in officina. Non è ancora noto se il problema riguardi anche le auto vendute in Europa. Questo richiamo evidenzia l'importanza dei sistemi di sicurezza nei veicoli moderni e la capacità delle case automobilistiche di risolvere rapidamente problemi tecnici attraverso aggiornamenti software da remoto.

È interessante notare come l'approccio di Tesla ai richiami rifletta un cambiamento epocale nell'industria automobilistica. Nell'era pre-digitale, un richiamo significava invariabilmente una visita in officina. Oggi, grazie alla connettività dei veicoli, molti problemi possono essere risolti con un semplice aggiornamento software. Questa capacità di aggiornamento remoto non solo riduce i costi e i disagi per i consumatori, ma permette anche di implementare miglioramenti continui alla sicurezza e alle prestazioni del veicolo.

Infine, è importante contestualizzare i richiami di Tesla nel panorama più ampio dell'industria automobilistica. Mentre il numero di richiami può sembrare alto, è anche un indicatore della rapida innovazione e della volontà dell'azienda di affrontare proattivamente i problemi. In un settore in rapida evoluzione come quello dei veicoli elettrici, questi "intoppi" possono essere visti come parte del processo di perfezionamento di tecnologie rivoluzionarie.