Il Tesla Cybertruck sta deludendo le aspettative

Tesla ha confermato che le vendite del Cybertruck sono deludenti nel suo ultimo rapporto trimestrale. A un anno dall'inizio della produzione, le vendite del controverso pickup elettrico stanno stagnando.

Il Cybertruck, lanciato con grandi aspettative, sta incontrando serie difficoltà sul mercato. Nonostante Tesla avesse dichiarato di aver ricevuto oltre un milione di prenotazioni, i numeri effettivi delle vendite sono ben al di sotto delle previsioni. Le stime indicano che Tesla ha consegnato circa 40.000 Cybertruck prima di aprire gli ordini al di fuori del programma di prenotazione.

Il problema sembra essere legato alla domanda piuttosto che alla produzione. Tesla ha aumentato gli sconti e gli incentivi per l'acquisto del Cybertruck nell'ultimo trimestre, mentre le scorte degli altri modelli si sono esaurite. I Cybertruck sono ancora disponibili e visibili nei concessionari Tesla.

Nel quarto trimestre del 2024, Tesla ha consegnato 23.640 unità della categoria "altri modelli", che include Model S, Model X, Cybertruck e Tesla Semi. Le stime suggeriscono che le consegne del Cybertruck siano state tra 9.000 e 12.000 unità, probabilmente in calo rispetto al trimestre precedente nonostante il lancio di versioni più economiche.

Ci sono alcuni fattori che potrebbero aiutare le vendite del Cybertruck nel breve termine: il veicolo è ora idoneo per un credito d'imposta di $7.500 negli Stati Uniti e Tesla prevede di lanciare una versione a motore singolo più economica entro la fine dell'anno. Tuttavia, l'obiettivo dichiarato di Tesla di produrre 250.000 Cybertruck all'anno appare ora molto ambizioso. Gli analisti ritengono che l'azienda avrà difficoltà a raggiungere questi volumi di produzione, considerando la domanda attuale.

Alcuni esperti sostengono che il programma Cybertruck sia stato un errore strategico di Elon Musk. Invece di concentrarsi su un pickup di nicchia dal design controverso, Tesla avrebbe dovuto sviluppare veicoli più economici e accessibili, come originariamente pianificato. Il futuro del Cybertruck rimane incerto. Mentre il credito d'imposta e nuove versioni potrebbero dare una spinta temporanea alle vendite, Tesla dovrà affrontare sfide significative per far decollare il programma e raggiungere i volumi di produzione previsti.