Dacia Jogger hybrid 2025, cosa mi piace e cosa no | La mia prova

La Dacia Jogger si è rapidamente affermata come una proposta intelligente per le famiglie e per chiunque necessiti di ampio spazio senza voler svenare il portafoglio. Con l'introduzione della versione Hybrid 140, la casa rumena del gruppo Renault alza l'asticella, promettendo non solo la consueta praticità e la possibilità di ospitare fino a sette passeggeri, ma anche una maggiore efficienza nei consumi e una guida più fluida, specialmente in ambito urbano. Basata sulla piattaforma CMF-B, la stessa di Clio e Captur, la Jogger Hybrid rappresenta la prima avventura di Dacia nel mondo dell'ibrido "full", cercando di coniugare la filosofia del "value for money" con una tecnologia propulsiva più moderna e attenta all'ambiente. L'obiettivo è chiaro: offrire una familiare versatile, parca nei consumi e accessibile, ora con i benefici aggiuntivi della propulsione ibrida.

Cosa mi piace

La Dacia Jogger Hybrid convince innanzitutto per la sua eccezionale abitabilità e versatilità. La possibilità di scegliere la configurazione a sette posti la rende una delle poche opzioni in questa fascia di prezzo capaci di accogliere famiglie numerose o gruppi di amici. Anche in configurazione a sette posti, lo spazio per i bagagli residuo è accettabile per piccole borse, ma è abbattendo o rimuovendo la terza fila (i cui sedili sono leggeri e maneggevoli) che si sprigiona un vano di carico da fare invidia a veicoli di categoria superiore, arrivando a superare i 1800 litri con la seconda fila abbattuta. L'accesso a bordo è agevole, e lo spazio per gambe e testa è generoso anche per chi siede in seconda fila.

Il sistema ibrido da 140 CV complessivi, derivato da quello già collaudato su modelli Renault, si apprezza particolarmente in città, dove le partenze in elettrico e la marcia a zero emissioni per buona parte del tempo rendono la guida rilassante e silenziosa. Questa caratteristica, unita a un assorbimento efficace delle asperità stradali, contribuisce a un buon comfort di marcia. I consumi di carburante sono un altro punto di forza: è possibile percorrere oltre 20 km/litro in contesti urbani ed extraurbani con una guida accorta, un risultato notevole per un veicolo di queste dimensioni. In autostrada si riescono a percorrere i 17 km/l, un risultato anche in questo caso decisamente interessante.

L'introduzione della funzione E-SAVE nel Model Year 2024, che permette di conservare un livello di carica della batteria (circa il 70%), aggiunge ulteriore flessibilità d'uso. L'infotainment, pur senza fronzoli, risulta intuitivo e compatibile con Android Auto e Apple CarPlay (non vi servirà un adattatore), e la posizione di guida rialzata offre una buona visibilità. Il rapporto tra prezzo, dotazioni e spazio offerto rimane uno degli argomenti più convincenti, specialmente considerando che si tratta di una full hybrid a sette posti.

Come va

Al volante, la Dacia Jogger Hybrid 1.6 si dimostra una compagna di viaggio gradevole e sincera, soprattutto se si adotta uno stile di guida tranquillo e orientato al risparmio. Il sistema ibrido è composto da un motore benzina 1.6 aspirato da 94 CV, due motori elettrici (uno principale da 49 CV e uno starter/generatore) e una batteria da 1,2 kWh, per una potenza combinata di 140 CV. La trasmissione è un'innovativa multi-mode automatica priva di frizione e sincronizzatori, con quattro rapporti per il motore termico e due per quello elettrico, che gestisce in autonomia le partenze (sempre in elettrico) e le cambiate. Le transizioni tra la modalità elettrica e quella termica sono generalmente fluide, specialmente a basse andature.

In città, la Jogger Hybrid si muove con agilità e silenziosità, sfruttando al massimo la propulsione elettrica. Anche fuori città, il sistema garantisce una spinta adeguata per la maggior parte delle situazioni. Quando si richiede la massima potenza, ad esempio in un sorpasso deciso o in salita, il motore termico tende a salire di giri e la sua sonorità diventa più avvertibile nell'abitacolo, un aspetto comune a molte trasmissioni di tipo CVT o simili anche se qui la tecnologia è differente. Lo sterzo è leggero, ideale in manovra e in città, ma potrebbe risultare meno diretto e preciso alle velocità più elevate.

L'assetto è tarato per privilegiare il comfort, assorbendo bene buche e sconnessioni, il che comporta un po' di rollio in curva se si forza l'andatura, ma la tenuta di strada rimane sicura e prevedibile. La frenata rigenerativa aiuta a ricaricare la batteria durante le decelerazioni, e la sua modulabilità è discreta. Il nuovo Model Year ha introdotto importanti aggiornamenti per la sicurezza attiva, come la frenata automatica d'emergenza, il mantenimento della corsia e il riconoscimento dei segnali stradali, che migliorano la serenità alla guida.

Cosa non mi piace

Nonostante i molti pregi, la Dacia Jogger Hybrid presenta alcuni aspetti che potrebbero non convincere appieno. La filosofia "value for money" si traduce in alcune economie negli interni: sebbene gli assemblaggi siano curati, le plastiche utilizzate per plancia e pannelli porta sono prevalentemente rigide al tatto, aspetto tipico del marchio ma che stona un po' di più su una versione che, con la motorizzazione ibrida, si posiziona più in alto nel listino. Come accennato, la rumorosità del motore termico si fa sentire quando viene messo sotto sforzo, e anche i fruscii aerodinamici e il rumore di rotolamento dei pneumatici potrebbero essere filtrati meglio alle velocità autostradali.

Con i recenti aggiornamenti che hanno introdotto di serie diversi ADAS richiesti dalla normativa GSR2, la dotazione di sicurezza attiva è migliorata significativamente, anche se un nuovo test specifico non è stato ancora effettuato. La terza fila di sedili, pur rappresentando un grande vantaggio, è più adatta a bambini o per brevi tragitti per adulti a causa dello spazio limitato per le gambe. Infine, il sovrapprezzo rispetto alla pur valida versione GPL, che offre costi di gestione chilometrici molto bassi, è un fattore da considerare attentamente in base al proprio utilizzo e alle priorità. Per la cronaca, i prezzi italiani ad aprile 2025 per la Jogger Hybrid partono da 26.150 € per la versione Extreme 5 posti.

Chi dovrebbe acquistarla

La Dacia Jogger 1.6 Hybrid si rivolge principalmente alle famiglie numerose o a chiunque abbia bisogno di trasportare frequentemente fino a sette persone o carichi ingombranti, e che sia alla ricerca di un veicolo dai costi di gestione contenuti, specialmente in termini di consumo di carburante. È una scelta eccellente per chi utilizza prevalentemente l'auto in contesti urbani ed extraurbani, dove il sistema ibrido dà il meglio di sé in termini di efficienza e comfort acustico.

Coloro che privilegiano la praticità, la modularità e un approccio razionale all'automobile troveranno nella Jogger Hybrid una proposta quasi imbattibile per rapporto spazio/prezzo nel segmento delle ibride a sette posti. È adatta anche a chi vuole beneficiare delle eventuali agevolazioni previste per i veicoli ibridi in termini di accesso a zone a traffico limitato o sconti sulla tassa di possesso, variabili a seconda delle normative locali. Se il budget è il fattore primario e si percorrono molti chilometri, un confronto con la versione GPL, significativamente meno costosa all'acquisto, è comunque d'obbligo.