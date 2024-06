Dacia Sandero Streetway in offerta, 65 euro al mese (10.250 euro con incentivi)

In attesa del debutto ufficiale della nuova Grande Panda, che promette di attirare l'attenzione di numerosi potenziali clienti, Dacia prosegue con la sua strategia di offerte promozionali dedicate alla Sandero. Questo modello, appartenente al Gruppo Renault, ha raggiunto una posizione di rilievo grazie alla qualità della sua proposta e alle recenti promozioni introdotte dalla casa automobilistica rumena.

La Dacia Sandero è disponibile in due versioni principali: la Streetway, con un design elegante e urbano, e la Stepway, che si distingue per elementi stilistici ispirati ai crossover.

La versione Streetway è l'opzione più economica, con un prezzo di partenza di 13.250 euro nella configurazione Essential, dotata di motore SCe 65 e cambio manuale a 5 marce. Tra le diverse opzioni si trovano il motore TCe 90 e la versione bifuel benzina+GPL TCe 100 GPL ECO-G, a dimostrazione del successo di Renault e Dacia nel segmento dei veicoli a GPL. Per chi desidera un allestimento più ricco, la versione Expression parte da 14.300 euro.

La Sandero Stepway rappresenta l'alternativa più affascinante della gamma, con il modello Essential disponibile a partire da 15.300 euro, equipaggiato con il motore TCe 90. La gamma include anche le versioni Expression ed Extreme; quest'ultima, altamente raccomandata per il suo equipaggiamento quasi completo, è disponibile sia in versione GPL sia con il motore TCe 100, con prezzi di partenza rispettivamente di 18.400 euro e 18.700 euro.

Le promozioni di Dacia per il mese di giugno 2024 rendono ancora più conveniente l'acquisto di una Sandero Streetway SCe 65 cavalli, grazie a una formula di finanziamento che prevede una rata mensile di soli 65 euro per 36 mesi, con incentivi statali per la rottamazione di veicoli Euro 2 che portano il costo a 10.250 euro.

Dettagli finanziamento (Streetway):