Fiat presenta Grande Panda: design squadrato e dimensioni generose

Il 14 giugno 2024, il brand di Torino ha svelato ufficialmente la nuova Fiat Grande Panda, la versione più ampia e spaziosa della storica citycar, attraverso le prime fotografie ufficiali. La discussione su questa nuova variante ha preso il via già a febbraio, con la presentazione di tre concept car dedicate alla nuova Panda. La Grande Panda farà il suo debutto in grande stile l'11 luglio, in concomitanza con il 125esimo anniversario di Fiat, e si prevede che sarà disponibile nei concessionari entro la fine dell'anno.

Interni e prezzo sono ancora un mistero, ma erediterà molto dalle sorelle Citroen C3 e Jeep Avenger

Il rapido sviluppo della Grande Panda è dovuto al fatto che è stata realizzata sulla, la stessa utilizzata per la nuova Citroen C3. Questo nuovo modello, prodotta a Pomigliano d'Arco e recentemente ribattezzata con la versione speciale Pandina, fino al 2027. È probabile che la Grande Panda sarà equipaggiata con motori, in condivisione con altri modelli del Gruppo.

Con una lunghezza di 3,99 metri, si presenta come un'autovettura di segmento B con un design da SUV crossover, significativamente più grande rispetto alla versione attuale della Panda che misura 3,69 metri. Il nuovo modello sarà realizzato non solo per il mercato europeo ma anche per i mercati globali, dotato di fari a Pixel LED e altri dettagli design che rimandano alla Panda originale degli anni '80.

Per quanto riguarda gli interni e i dettagli sui motori, Fiat non ha ancora fornito informazioni dettagliate. Il prezzo di lancio e la data precisa di commercializzazione della Grande Panda non sono stati ancora annunciati. Si prevede che il modello potrebbe avere un prezzo di partenza leggermente superiore rispetto ai 14.990 euro richiesti per la versione a benzina non elettrificata della Citroen C3. Ulteriori dettagli saranno probabilmente rivelati l'11 luglio 2024, in occasione dei festeggiamenti per il 125esimo anniversario di Fiat.