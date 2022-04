Dacia Duster continua a riscuotere un grande successo sul mercato, e oggi il SUV economico del marchio di proprietà di Renault si rinnova e arriva sul mercato nella nuova versione a tiratura limitata chiamata Dacia Duster Extreme. Dacia Duster Extreme va ad arricchire l’offerta di modelli di Duster, che dal 2010 ad oggi sono stati venduti in più di 2 milioni di esemplari.

Dacia Duster Extreme si basa sull’allestimento Prestige di Duster, ed è ulteriormente impreziosita da dettagli arancioni sparsi in vari punti dell’auto, come le barre del tetto, il portellone del bagagliaio o i gusci degli specchietti retrovisori; i cerchi in lega, invece, sono di colore nero lucido, unici nel loro genere sulla gamma Duster.

All’interno dell’abitacolo troviamo rivestimenti dedicati alla versione Extreme che riprendono il colore arancione già visto all’esterno, come per esempio sulle maniglie delle portiere, sul bracciolo centrale o sulle bocchette dell’aria. La dotazione è completa anche a livello tecnologico grazie al pacchetto Prestige, che offre tutta una serie di feature aggiuntive moderne e all’avanguardia, come la Keyless Entry, 2 porte USB aggiuntive poste vicino ai sedili posteriori, e la Multiview Camera per effettuare comodamente le manovre anche negli spazi dove la visibilità non è ottimale.

La nuova Dacia Duster Extreme è proposta al prezzo di 20.350 € nella motorizzazione bi-fuel benzina/GPL ECO-G 100, dotata di cambio manuale a 6 rapporti e 2 ruote motrici, ma è possibile scegliere anche un motore diesel dCi da 115 cavalli a 2 o 4 ruote motrici, o una motorizzazione benzina TCe da 150 cavalli, 2 ruote motrici, e un cambio automatico a 6 rapporti. Dacia ha scelto ben 6 colori per il nuovo modello Extreme: Bianco Ghiaccio, Nero Nacré, Grigio Cometa, Blu Iron, Orange Arizona e il nuovo Grigio Road; Dacia Duster Extreme sarà disponibile nei concessionari italiani già nel mese di aprile.