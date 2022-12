Quest’anno abbiamo partecipato alla Press League, il torneo in pista organizzato da Renault e dedicato ai giornalisti, correndo con il nostro collaboratore e appassionato Paolo Tognon; come per l’edizione precedente, il campionato ha previsto la presenza di dodici giornalisti chiamati a correre in pista in ognuno dei sei appuntamenti della stagione della Clio Cup italiana che, anche quest’anno, si svolge insieme a quella europea.

Il format europeo ha previsto quattordici tappe con doppia gara, ma solo una parte delle gare è stata riservata al campionato italico che ha preso il via a Misano, per poi proseguire per altre cinque gare e concludersi, infine, a Barcellona. Ad alternarsi al volante della Clio RS Line: Andrea Farina (Motor1), Edoardo Curioni (Everyeye), Dario Pennica (Sicilia Motori), Alberto Sabbatini (Autosprint), Gianluca Pellegrini (Quattroruote), Giovanni Mancini (Elaborare/News Auto), Lorenzo Baroni (La Gazzetta dello Sport), Paolo Pirovano (Motor Pad TV), Alfonso Rizzo (Ruote in pista), Ilaria Brugnotti (Driveup) e il nostro Paolo Tognon (Tom’s Hardware / MotorLabs).

Per partecipare al campionato, Renault in collaborazione con Fast Lane, ha messo a disposizione una Clio RS Line da 200 cavalli, con cambio sequenziale a cinque marce, differenziale ZF meccanico e gomme Michelin Pilot Sport Cup H1. La vettura rispetta naturalmente tutte le omologazioni FIA, compresi i sistemi di sicurezza come, ad esempio, il rollcage saldato.

A conquistare il primo podio della sesta edizione della Clio Cup Press League è stato Dario Pennica, Direttore di Sicilia Motori, che ha diviso in questa occasione l’abitacolo della Clio con Ilaria Brugnotti per Drive Up. Pennica è riuscito a conquistare questa 6^ Edizione della Press League concludendo la sua gara, al 10° posto, tra i piloti della Clio Cup Italia (il campionato dove corrono i professionisti).

L’appuntamento è stato un terreno di scontro più che affollato per tutti, con un picco massimo di 51 Clio iscritte in occasione nella gara di Barcellona.

Ad aprire la stagione sono stati, sul tracciato di Imola, Edoardo Curioni (Everyeye.it) e Andrea Farina (Motorsport.com e Motor1.com), seguiti poi a Misano da Paolo Tognon (Tom’s Hardware e Motorlabs). Al Mugello è stato il turno di Gian Luca Pellegrini (Quattroruote) e Alberto Sabbatini (Autosprint) di alternarsi alla guida, mentre la trasferta austriaca sui saliscendi del Red Bull Ring ha visto protagonisti Giovanni Mancini (Elaborare e Newsauto.it) e Lorenzo Baroni (La Gazzetta dello Sport). A chiudere l’ultima tappa italiana a Monza, prima della trasferta spagnola che ha concluso la stagione, sono stati Paolo Pirovano (MotorPad TV) e Stefano Cordara (Red e Top Gear).

ALBO D’ORO CLIO CUP PRESS LEAGUE

2022 Dario Pennica (Sicilia Motori)

2021 Alberto Bergamaschi (AutoTecnica / Safe Drive)

2019 Lorenzo Baroni (La Gazzetta dello Sport)

2018 Emiliano Perucca Orfei (AutoMoto.it)

2017 Michele Faccin (InfoMotori.it)

2016 Alessandra Brena (Safe Drive)

Congratulazioni a Dario Pennica per l’ottimo risultato e attendiamo il 2023 per una nuova serie di entusiasmanti gare!