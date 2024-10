Ecco come Carvago sta innovando il mercato delle auto usate

Nel mondo dell'automotive, Carvago si sta facendo strada come una delle piattaforme più innovative per l'acquisto di auto usate online. In un mercato spesso caratterizzato da incertezze e diffidenza, Carvago punta a rivoluzionare l'esperienza degli acquirenti, offrendo trasparenza, sicurezza e un ventaglio di servizi studiati per semplificare ogni fase del processo di acquisto.

Nella nostra intervista con Antonio Gentile, Country Manager Italia di Carvago, ci siamo confrontati per capire come la loro piattaforma stia cambiando le regole del gioco. Abbiamo approfondito l'approccio dell'azienda all'ispezione dei veicoli, la loro visione per il futuro del mercato delle auto usate in Italia e quali strategie innovative stanno mettendo in atto per garantire ai clienti un’esperienza d’acquisto affidabile e priva di sorprese.